Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, üzerinde fişek halinde 20 skunk ile evinde kanepenin arasına gizlenen 276 uyuşturucu hap ele geçirilen H.A., gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, H.A.'nın elinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. H.A.'yı takibe alan polis, Hıdırağa Mahallesi Bakkal Sokak'ta durdurup, üzerinde yaptığı aramada, satışa hazır 20 fişek halinde skunk ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 350 lira ele geçirdi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kanepenin içine gizlenen 276 uyuşturucu hap ve 300 gram skunk ile hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan H.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-05-07 11:19:04



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