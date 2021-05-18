Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı: Sarıldı, sırtına çıktı ama dedesi namazını bozmadı Namaz kılarken bile dedesinin sırtından inmiyor Haylaz torun namaz kılan dedesine rahat vermedi Namaz kılan dededen takdir toplayan görüntü

Tekirdağ’da bir vatandaş, açık havada namaz kılarken sırtına çıkan 34 yaşlarındaki torunuyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Namazını eda eden vatandaş secdedeyken, 34 yaşlarındaki torunu bir anda dedesinin sırtına çıktı. Namaz boyunca dedesinin sırtında akrobatik hareketler yapan sevimli çocuğun halleri, civardaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.