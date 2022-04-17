Bulgarlar bu sefer orayı hedef aldı: Alışveriş sonrası bol bol gezdiler

Bulgar vatandaşlar akın ettiği Edirne’den sonra bu sefer de gözünü Tekirdağ’a dikti. Tekirdağ’a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi.

Her hafta Bulgar akınına uğrayan Edirne’den sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı. İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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