Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 11'i tutuklandı. Şüphelilerin, sosyal medyada müstehcen içeriklerle tuzağa düşürdükleri kişileri "VIP oda" bahanesiyle görüntülü görüşmeye yönlendirip şantajla para aldığı ve 9 ayda 70 milyon liralık işlem yaptığı belirlendi
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan şüphelilerin, erkek şahısları "VIP oda" adıyla görüntülü görüşmeye yönlendirdiği, bu görüşmeleri kayda alarak yakınlarına göndermekle tehdit edip şantaj yoluyla para temin ettikleri tespit edildi.
Yapılan incelemelerde 9 ayda yaklaşık 70 milyon işlem hacmi olduğu ve gelirlerin kripto varlık piyasalarına aktarıldığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyale el konuldu, 16 zanlı gözaltına alındı.
Kente getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.