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        Tekirdağ merkezli terör operasyonu: 16 gözaltı

        Tekirdağ merkezli İstanbul, Van ve Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:31
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        Tekirdağ merkezli operasyon: 16 gözaltı
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        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Van ve Ağrı'da 12 adrese operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre operasyonda, terör örgütüne eleman temin ettikleri, Tekirdağ'da terör örgütünün şehir gençlik yapılanması alanında sorumlu olarak faaliyet gösterdikleri, çeşitli etkinliklerde terör örgütü propagandası yaparak örgüt lehine slogan attıkları, sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP Marmaraereğlisi İlçe Başkanının da bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, toplatma kararı olan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler ve pankartlar ele geçirildi.

        Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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