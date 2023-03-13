Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Tekirdağ´da yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Beste, öldü
ABONE OL

Tekirdağ´da yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Beste hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde TIR'ı geçmek isterken arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu savrularak refüjdeki yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Beste Atakur yaşamını yitirdi

Tekirdağ´da yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Beste, öldü
DHA

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Marmaraereğlisi-İstanbul kara yolunun belediye binası önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Beste Atakur yönetimindeki otomobil, önünde giden TIR´ı geçmek için sol şeride geçti.

Bu sırada arkasından hızla gelen U.C.Y. yönetimindeki otomobil, hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Atakur'un kullandığı otomobil, refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil demir yığını haline dönüştü.

Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan Beste Atakur´un hayatını kaybettiği belirlendi. Atakur´un cansız bedeni Marmarareğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü U.C.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şanlıurfa'da kayanın altında kalan çocuk öldü
GÜNDEM Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Emekli ve Memur maaşları ödeme tarihleri: 2023 Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatacak mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman hesaplara ödenecek?
GÜNDEM Mart ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri
EYT MAAŞ HESAPLAMA 2023: SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı nasıl hesaplanır? Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?
GÜNDEM EYT emekli maaşı hesaplama
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?
GÜNDEM Emekli bayram ikramiyesi 2023
VERGİ AFFI YASALAŞTI! Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı ve hangi borçlar yapılandırılacak, başvurular ne zaman?
GÜNDEM Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten ...
İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI! Naci Görür'den kritik İstanbul depremi uyarısı! İstanbul deprem risk fay hattı haritası 2023: Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?
GÜNDEM Naci Görür İstanbul'u uyardı! İstanbul depremi ne ...
EYT EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek EYT promosyonu veren bankalar hangisi?
GÜNDEM EYT emekli promosyon kampanyaları güncellendi!
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 YÖK ile Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitime geçilecek mi yoksa online mı olacak?
GÜNDEM YÖK açıkladı! Üniversitelerin açılış tarihi belli ...
DEPREM Mİ OLDU? Kandilli ve AFAD 12 Mart 2023 son depremler listesi: En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş, Malatya ve Adana'da peş peşe depremler!
GÜNDEM Deprem bölgesinde artçılar sürüyor!
Bolu'da D-100’de lüks cip su kanalına uçtu: 1 yaralı
GÜNDEM Bolu'da lüks cip su kanalına uçtu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.