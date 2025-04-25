Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.495,27 %0,05
        DOLAR 38,4227 %0,19
        EURO 43,6855 %-0,11
        GRAM ALTIN 4.084,31 %-1,10
        FAİZ 46,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,36 %-0,14
        BITCOIN 93.643,00 %0,20
        GBP/TRY 51,1126 %-0,16
        EUR/USD 1,1357 %-0,29
        BRENT 66,41 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 6.677,60 %-1,10
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST 2025 Drone Şampiyonası 1. etabı KKTC'de başlıyor! - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST 2025 Drone Şampiyonası 1. etabı KKTC'de başlıyor!

        TEKNOFEST Drone Şampiyonasının 1. Etabı 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü NEU Event Park'ta gerçekleştirilecek. Gökyüzünde hız ve çevikliğin sınırlarını zorlayacak olan, yürütücülüğünü STM'nin üstlendiği yarışmada bireysel pilotlar, FPV (First Person View) sistemli yarış dronlarıyla mücadele edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Drone Şampiyonası KKTC'de başlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yarışmaya katılan dronelar, 180 mm ile 250 mm çapında, maksimum 6S (22.2V) batarya voltajında çalışan ve karbon fiber çerçeve özelliklerine sahip olacak. Uçuşlar, yalnızca analog video iletim sistemine sahip dronelar ile gerçekleştirilecek. Yarışmada HD sistem kullanımına izin verilmeyecek. Frekans çakışmalarını önlemek amacıyla pilotlar, organizasyonun belirlediği VTX frekanslarında yarışacak ve VTX çıkış gücü 25 mW ile sınırlandırılacak. Yarışmacılar, quadcopter’lerini yarış öncesinde ESC, uçuş kontrolcüsü, motor, pervane ve alıcı gibi tüm sistem bileşenleriyle birlikte organizasyonun teknik gerekliliklerine uygun şekilde hazırlayacak. Güvenlik riski taşıyan ya da kurallara uygun olmayan dronelar teknik kurul tarafından yarışmaya dahil edilmezken, yarış süresince tüm pilotlardan belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına eksiksiz uyması istenecek.

        WORLD DRONE CUP'A KATILMA HAKKI

        Eleme usulüne dayalı olarak gerçekleştirilecek yarışmada ilk olarak sıralama turları yapılacak, ardından en iyi dereceyi elde eden pilotlar eleme turlarında yarışacak. Tüm etapların sonunda dereceye giren yarışmacı, uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek World Drone Cup’a katılma hakkı kazanacak. Bu yıl toplam 182 takımın başvuru yaptığı yarışmada ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 32 takım, 1. Etap olan KKTC ayağında yarışacak. Türkiye’nin 14 farklı ilinden gelecek olan genç teknoloji tutkunları drone şampiyonasında kıyasıya mücadele edecek.

        Her yarışmacıya malzeme desteği olarak bir set motorun sağlandığı şampiyona kapsamında birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?