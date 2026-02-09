Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TEKNOFEST 2026 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST 2026 başvuru şartları ne? TEKNOFEST 2026 başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

        TEKNOFEST 2026 ne zaman, nerede yapılacak? İşte başvuru tarihi ile şartları

        Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST için 2026 yılına yönelik süreç merakla izleniyor. Yarışma takviminin netleşmesini bekleyen binlerce teknoloji tutkunu, "TEKNOFEST 2026 başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Festivalin hangi şehirde ve hangi tarihlerde düzenleneceği de gündemdeki yerini korurken, resmi başvuru duyurularının ardından ayrıntıların açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

        Giriş: 09.02.2026 - 22:18 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:18
        1

        TEKNOFEST 2026’ya katılmak isteyen adaylar için geri sayım başladı. Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması başta olmak üzere birçok alanda düzenlenecek teknoloji yarışmaları öncesinde, başvuru sürecine dair bilgiler yoğun ilgi görüyor. Gençlerin projelerini vitrine çıkaracağı festivalde, başvuruların nasıl yapılacağı, son tarih ve yarışma takviminin ne zaman ilan edileceği resmi kanallar üzerinden takip ediliyor. İşte bilgiler...

        2

        TEKNOFEST BAŞVURU TARİHLERİ NELER?

        Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2026 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. Bu yıl yeni adresi Şanlıurfa olan TEKNOFEST, 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL’den fazla maddi desteğiyle genç zihinleri yeni keşiflere davet ediyor. Fikirleri projeye, projeleri geleceğe dönüştürmek isteyenler için yarışma başvuruları ise 20 Şubat’a kadar devam ediyor.

        TEKNOFEST 2026 YARIŞMASI NE ZAMAN?

        Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında binlerce yıllık tarihi ve köklü medeniyet mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa’da düzenlenecek. 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2026, bilimi ve teknolojiyi tarihin sıfır noktası Şanlıurfa’da milyonlarla buluşturacak.

        3

        TEKNOFEST BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

        TEKNOFEST 2026’da, gençlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği “Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması” gibi pek çok alanda toplam 52 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenecek.

        Bu yıl ise önceki yıllardan farklı olarak “Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması” ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni ufuklar ve güçlü deneyim fırsatları sunacak.

        4

        T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında Şanlıurfa’da teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival coşkusunu ülkemizin her köşesine ulaştıran ve "ilklerin tek festivali" TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

        TEKNOFEST BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

