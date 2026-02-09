TEKNOFEST BAŞVURU TARİHLERİ NELER?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2026 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. Bu yıl yeni adresi Şanlıurfa olan TEKNOFEST, 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL’den fazla maddi desteğiyle genç zihinleri yeni keşiflere davet ediyor. Fikirleri projeye, projeleri geleceğe dönüştürmek isteyenler için yarışma başvuruları ise 20 Şubat’a kadar devam ediyor.

TEKNOFEST 2026 YARIŞMASI NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında binlerce yıllık tarihi ve köklü medeniyet mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa’da düzenlenecek. 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2026, bilimi ve teknolojiyi tarihin sıfır noktası Şanlıurfa’da milyonlarla buluşturacak.