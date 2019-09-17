Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecektir.

Teknofest İstanbul Katılım Ücretli Midir?

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

Takım Dosyası Oluşturma

Takım tanıtım dosyanızda takımınızı tanıtmanız gerekmektedir. Takımınızın kuruluş yılı, amacı, takım üyelerinin bilgilerini içerebilir. Takım üyelerinizin bölümleri sınıfları; takım içerisindeki iş bölümü; daha önce katılmış olduğunuz yarışmalar, varsa almış olduğunuz ödül ve başarılardan bahsetmelisiniz. Görsellerde kullanabilirsiniz. Danışman bilgilerini belirtmelisiniz. Takım tanıtım metni, takım tanıtım dosyanızın bir özeti olmalıdır. Proje adı yarışma kapsamında tasarladığınız ürüne bir isim vermek istiyorsanız onu içermelidir. Proje tanıtım metni, projenizdeki öngörülen süreçler, yarışma hedefi doğrultusunda kullanmayı planladığınız metodlardan kısaca bahsetmelisiniz.

TEKNOFEST KAYIT İŞLEMLERİ ADIM ADIM

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN