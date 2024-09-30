TEKNOFEST Adana programı 2024: TEKNOFEST ne zaman, ücretli mi?
İlk olarak 2018 İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. TEKNOFEST'e bu yıl Adana ev sahipliği yapacak. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST'in programı belli oldu. Peki, TEKNOFEST ne zaman, ücretli mi, kayıt nasıl yapılır? İşte TEKNOFEST ziyaretçi kayıt ekranı...
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ilklerin gerçekleşeceği programda katılımcılar, Anadolu’dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital bir yolculuğa çıkacak. 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının katıldığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, genç yetenekleri buluşturuyor. Peki, TEKNOFEST ne zaman, ücretli mi, kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...
TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek. Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek festivalin kapıları 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
TEKNOFEST KAYDI NASIL YAPILIR?
TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor.
Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takımın ve 1 milyon 650 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu teknoloji yarışmaları, bu yıl 50 ana kategori, 128 alt kategoride yapılacak. Milyonlarca teknoloji tutkunu gencin yarıştığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında, yarışmacılara 30 milyon liranın üzerinde ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.
TEKNOFEST PROGRAMI
Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024, yine göz alıcı hava gösterileriyle ziyaretçilerini büyüleyecek. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.
Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı’nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerini bekliyor.
Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine özel olarak ilk kez TEKNOFEST Adana’da düzenlenecek olan Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon kapsamında öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini, sunum yeteneklerini pekiştirmeleri ve aynı zamanda ürünleştirme sürecini, marka geliştirmeyi deneyimlemeleri hedefleniyor.