TEKNOFEST 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen festivalde ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, mezun, girişimci ve özel sektör katılımcılarının yanı sıra uluslararası katılımcılar da yer alıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek TEKNOFEST 2026 festivali, 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk kez Elektronik Harp Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme Yarışması gibi katagoriler de yer alıyor. Peki, TEKNOFEST 2026 son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...