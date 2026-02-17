Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TEKNOFEST son başvuru tarihi: TEKNOFEST 2026 ne zaman, nerede yapılacak, kaç yarışma olacak, başvurular ne zaman bitiyor?

        TEKNOFEST son başvuru tarihi: TEKNOFEST 2026 ne zaman yapılacak?

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl da teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. Festival kapsamında teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, bilim atölyeleri, sergiler ve seminerler gerçekleştirilecek. Eylül-Ekim aylarında yapılacak festivalin başvuru detayları araştırılıyor. Peki, TEKNOFEST 2026 başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 13:37 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TEKNOFEST 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen festivalde ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, mezun, girişimci ve özel sektör katılımcılarının yanı sıra uluslararası katılımcılar da yer alıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek TEKNOFEST 2026 festivali, 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk kez Elektronik Harp Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme Yarışması gibi katagoriler de yer alıyor. Peki, TEKNOFEST 2026 son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN?

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 2026 yılında 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenecek.

        3

        TEKNOFEST BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuruları 15 Ocak itibarıyla başladı. Başvuru süreci 20 Şubat Cuma günü sona erecek.

        4

        TEKNOFEST BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için https://teknofest.org/ adresi üzerinden başvuru yapılacak.

        TEKNOFEST 2026 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TEKNOFEST 2026’DA KAÇ YARIŞMA OLACAK?

        TEKNOFEST 2026, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, mezun, girişimci ve özel sektör katılımcılarının yanı sıra uluslararası katılıma da açık olacak şekilde 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

        Bu yıl öne çıkan yarışmalar arasında Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması bulunuyor.

        Ayrıca bu yıl ilk kez başvurulara açılan yarışmalar arasında Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!