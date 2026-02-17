TEKNOFEST son başvuru tarihi: TEKNOFEST 2026 ne zaman yapılacak?
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl da teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. Festival kapsamında teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, bilim atölyeleri, sergiler ve seminerler gerçekleştirilecek. Eylül-Ekim aylarında yapılacak festivalin başvuru detayları araştırılıyor. Peki, TEKNOFEST 2026 başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...
TEKNOFEST 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen festivalde ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, mezun, girişimci ve özel sektör katılımcılarının yanı sıra uluslararası katılımcılar da yer alıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek TEKNOFEST 2026 festivali, 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk kez Elektronik Harp Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme Yarışması gibi katagoriler de yer alıyor. Peki, TEKNOFEST 2026 son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...
TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN?
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 2026 yılında 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenecek.
TEKNOFEST BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuruları 15 Ocak itibarıyla başladı. Başvuru süreci 20 Şubat Cuma günü sona erecek.
TEKNOFEST BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için https://teknofest.org/ adresi üzerinden başvuru yapılacak.
TEKNOFEST 2026’DA KAÇ YARIŞMA OLACAK?
TEKNOFEST 2026, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, mezun, girişimci ve özel sektör katılımcılarının yanı sıra uluslararası katılıma da açık olacak şekilde 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak.
Bu yıl öne çıkan yarışmalar arasında Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması bulunuyor.
Ayrıca bu yıl ilk kez başvurulara açılan yarışmalar arasında Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması yer alıyor.