TEKNOFEST
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

TEKNOFEST'te "havalı patentler" rüzgarı esecek

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Havalı bir fikrin mi var?" ve "Patent uzmanı ile buluş" sloganıyla yeni buluş ve fikirleri İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) taşıyor

19.09.2018 - 11:13 | Güncelleme: AA

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yaptığı açıklamada "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda 20 Eylül'de kapılarını açacak olan TEKNOFEST'te Kurumun stant kurarak danışmanlık hizmeti vereceğini söyledi.

TEKNOFEST'in önemli temalarından birinin patent olacağını belirten Asan, TÜRKPATENT'in, "Havalı bir fikrin mi var?" ve "Patent uzmanı ile buluş" sloganıyla yeni buluş ve fikirleri İstanbul'a taşıyacağını ifade etti.

Asan, TÜRKPATENT'in dört gün boyunca patent başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarıyla ilgili sunacağı bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra katılımcılar için sürprizler hazırladığını dile getirdi.

Patentin milli teknoloji hamlesi için bir araç olduğuna işaret eden Asan, havacılık ve uzay teknolojilerini bugünki noktaya getiren en önemli unsurların başında 150 yılda ortaya konulan buluş ve patentlerin geldiğini söyledi.

Asan, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından geçtiğimiz temmuz ayında Bakanlığımızın yeni teşkilat şeması açıklandı. Bu şemaya göre TÜRKPATENT olarak Bakanlığımızın 'Milli Teknoloji Hamlesi ve Stratejik Dönüşüm Kolu' altında yer alıyoruz. Kurum olarak bu yapılanmanın içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Nitekim Türkiye'nin savunma sanayinde ve havacılık alanında ortaya koyduğu başarıları ileriye taşıyacak olan Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısında sınai mülkiyet haklarının çok önemli bir araç olacağına inanıyorum. Yerli ve milli teknolojileri geliştirirken hem kendimiz çok sayıda buluş üreterek patent almalıyız hem de alınmış olan uluslararası patentlerdeki teknolojik bilgilerden sonuna kadar yararlanmalıyız."

PATENT RANDEVU SİSTEMİ UYGULANACAK

Asan, Festival süresince "Havalı bir fikrin mi var?" "Patent uzmanı ile buluş" sloganıyla katılımcılara TÜRKPATENT standında bire bir patent danışmanlık hizmeti verileceğini belirterek, "TÜRKPATENT'in, üniversite öğretim üyelerine sunmuş olduğu Patent Randevu Sistemi, TEKNOFEST'e özel olarak havacılık ve uzay teknolojileri temalı gerçekleştirilecek. Ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen katılımcılar, fuar öncesinde ve fuar süresince taleplerini patentrandevu@turkpatent.gov.tr adresine iletebilecekler." dedi.

Kurumun, festival boyunca Patent Randevu Sistemi uygulamasından yararlanan 2 katılımcıyı Avrupa Patent Ofisi tarafından 8 Ekim'de Lüksemburg'da düzenlenecek "Uzay Teknolojileri ve Patent Konferansı"na göndereceğini bildiren Asan, TEKNOFEST'in son günü yapılacak çekilişle konferansa katılacak 2 kişinin belirleneceğini söyledi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.