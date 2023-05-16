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Teknopark İstanbul patentli startup sayısında birinci oldu

Patent Effect tarafından yayınlanan 20 teknoloji kategorisi esas alınarak hazırlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, patentli startuplara sahip teknoparklar arasında ipi Teknopark İstanbul göğüsledi. Yapılan açıklamaya göre, 77 patentli startupa ev sahipliği yaparak zirvedeki yerini koruyan Teknopark İstanbul, 2021’de 68, 2020’de ise 52 firma sayısı ile yine birinci olmuştu. Türkiye’deki 1.010 patentli startup firmanın 783'ünün teknoparklarda kurulduğu belirtiliyor

Teknopark İstanbul patentli startup sayısında birinci oldu
HABERTURK.COM

Teknopark İstanbul, Patent Effect tarafından yayınlanan 20 teknoloji kategorisi esas alınarak hazırlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, patentli startuplara sahip teknoparklar arasında önceki iki yıl da olduğu gibi 2022’de de birinci olduğunu duyurdu.

Buna göre, Türkiye’deki 1.010 patentli startup firmanın 783'ü teknoparklarda kuruldu. Buna göre 77 patentli startupa ev sahipliği yaparak zirvedeki yerini koruyan Teknopark İstanbul, 2021’de 68, 2020’de ise 52 firma sayısı ile yine birinci olmuştu.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknodestek adı altında Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda hibe sağlayarak firmaların desteklendiğini belirterek, "Teknoparkımız, diğer teknoparklara göre daha genç olmasına rağmen, kısa süre içinde 3 kez üst üste birincilik elde etti. Firmalarımızın patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili gibi başvuru ücretlerini, devamında yapılan inceleme ve araştırma ücretleri ile uluslararası patent başvuru ücretlerini her yıl geliştirerek desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

'FİRMALARIN TİCARİLEŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Teknopark İstanbul olarak, fikri ve sınai mülkiyetlerin koruma gücünün dışında bir ticarileştirme aracı olarak da kullanılabileceğine inandıklarını aktaran Topçu, "Bu sebeple firmalarımızın geliştirdikleri ve koruma altına aldıkları teknolojileri lisanslama yoluyla başka firmalara transfer etmeleri için de çalışmalar yürütmekteyiz. Bu hususta devletimizin sağlamış olduğu hibe destekleri ve vergi muafiyetlerine ek olarak Teknopark İstanbul’un network gücünü de sürece dahil ederek, firmalarımızın ticarileşmesine katkı sağlamayı da hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığındaki Teknopark İstanbul, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinden şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Savunma sanayiinin yanı sıra, siber güvenlik, enerji, yapay zekâ ve robotik sistemler ile biyoteknoloji gibi birçok alanda AR-GE faaliyetleri yürüten Teknopark İstanbul'da, 400’den fazla firma ve 9 bin AR-GE mühendisiyle 3 bine yakın milli projede derin teknoloji üretiyor.

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