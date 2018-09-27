Tekzen Katarlı Al Meera'nın iş ortağı oldu

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli, en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen, Katar perakende sektörünün lideri Al Meera Holding ile stratejik iş ortaklığı yaptı. 2005 yılında kurulan Al Meera, gıda ve gıda dışı ürünlerde son 11 yıldır Katar'ın en büyük perakendecisi konumunda bulunuyor.

Tekzenve Al Meera Holding stratejik iş ortaklığı toplantısı; Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Cem Kızılkaya, Tekzen Finans ve Raporlama Müdürü Ayça Yıldız, , Tekzen Yönetim Kurulu Vazifeli Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Işıkgece, Tekzen Operasyon Müdürü Ekrem Erol, Tekzen Satın Alma Müdürü Özgür Küçükçetin, Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi ve Al Meera Holding Ticari Direktörü Alouani Adil‘in katılımı ile Tekfen Tower'da gerçekleşti.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Gigin, “Tekzen olarak Türkiye’de en yaygın ve ilk ev güzelleştirme merkeziyiz. 23. senemizi kutluyoruz. Türkiye'de 59 şehirde 138 mağazamız bulunuyor. Bağlı bulunduğumuz Tekfen’in de yurt dışında çalışmaları var, bunlardan biri de Katar. Katar ile 13 senedir çalışıyoruz. Bugüne kadar 3,5 milyar dolarlık iş bitirdik. Elimizde 3 milyar dolarlık ilave iş var. Bugün de bu ilişkiden doğan bir beraberlik için bir aradayız. Al Meera Holding, Katar gıda pazarının %30’unu kontrol eden, yaklaşık %74’ü halka açık, 1 milyar doların üzerinde cirosu olan bir firma.Al Meera, gıda üzerine çalışan bir şirket. Katar’da 52, Umman’da 4 mağazası var. Gıda dışı kısmını da geliştirmek istiyor. Katarlı Al Meera gıda dışı ürün kategorilerinin tedariğini Türkiye’den yapacak. Bugün imzaladığımız anlaşma çerçevesinde önümüzdeki bir yıllık süre içinde Katar'a ürün tedarik edeceğiz. Bu ticaretin kapsamının artarak devam edeceğini düşünüyoruz”dedi.

Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi ise törende yaptığı konuşmada; “Al Meera Katar’ın en büyük hipermarket zinciri. Hem Katar’da hem de Katar dışındaki pazarlarda büyüme hedefimiz bulunuyor. Umman’da da mağazalarımız var. Umman ciromuzun %5’ini oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda Umman’daki varlığımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz. Türkiye ile ticareti artırmamız ve işbirliğinin gelişmesi çok önemli. Çok yüksek kalitedeki Türk ürünlerini rekabetçi bir fiyatla biz Katar’a getiriyoruz. Türk iş adamları çok dinamik ve kolay anlaşabiliyoruz. Durum ne olursa olsun Türk ekonomisi çok sağlam ve biz Türk ekonomisinin kuvvetine inanıyoruz. Bu sebeple bu stratejik adımı atıyoruz. Tekzen gibi itibarlı ve güvenilir bir partnerle iş birliği yapıyoruz. Gıda dışı perakende işimizin %5’ini oluşturuyor. Bunu %15’e yükseltmek istiyoruz. Yani gıda dışı perakendede %10’luk bir büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl için yaklaşık 100 milyon dolarlık bir alım söz konusu olacak. Yavaş yavaş ve küçük miktarlarla başlayıp pazarın tepkisine göre aşama aşama ilerleyeceğiz. Son 18 ayda Türkiye’den ithalatımız giderek arttı. Katar halkı Türk ürünlerinden çok memnun. Ambargo sonrası Türk markalarının marketlerdeki satış oranı %80 oranında artış gösterdi. Katar halkının Türk ürünlerinin lezzeti ve kalitesine teveccühü var.” dedi.

Al Hammadi, Türkiye'nin ve Tekzen'in gelecekte de kendileri için güçlü bir stratejik ortak olacağını ifade etti.

İlk yıl 100 milyon dolarlık bir ticari hacim hedefleniyor

Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Gigin konuşmasına şöyle devam etti; “Tekzen olarak, Al Meera’ya gıda dışı kategoride 1.000’e yakın yerli tedarikçiden, 5.000 farklı ürüntemin ettik. Kalite ve fiyat uygunluğuna göre ticaret hacmimiz de şekillenecek . Al Meera sürekli yatırım yapan bir firma. Katar içinde yıldan yıla hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Bu büyümede Tekzen’in dinamiğinden ve know-how’ından da istifade edeceğini öngörüyoruz. Bugünkü protokol bu kapsamda imzalandı.“ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ