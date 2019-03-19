Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Maçka Demokrasi Parkı’nda kıyafet yüzünden 29 Temmuz 2017’de güvenlik görevlileri ile Makbule Çağla Köse arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil oldu. Olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

DAVA AÇILDI

Güvenlik görevlisi Savaş İlter ve Makbule Çağla Köse, birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık, güvenlik görevlisi Savaş İlter hakkında hakaret suçundan Çağla Köse hakkında ise “Kamu görevlisine hakaret” suçundan dava açtı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ DOSYAYA GİRDİ

Bugün yapılan son duruşmaya güvenlik görevlileri tarafından olay sırasında polis merkezi ile yaptığı telefon görüşmelerine ait kayıtlar geldi. Bilirkişi tarafından çözümü yapılan kayıtlara göre, polis merkezini arayan güvenlik görevlisi Savaş İlter, “Size zahmet bu şahıslar bölgeden uzaklaşmadan bunlar edepsizce yani çıplak kadın çıplak şekilde dolaşıyor. Millet de ona destek veriyor. Bize biraz mukavemet oldu. Yani bir zahmet ekip yollarsanız “ diyor. Duruşmada daha önce ifade veren şikayetçi sanık Savaş İlter, “Benim kıyafet ile ilgili ağzımdan herhangi bir söz çıkmadı. Sadece bir ailenin rahatsız olduğunu bildirdim” demişti.

MAHKEME SÜRE VERDİ

Başka bir güvenlik görevlisinin ise polis ile yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeler kullanılıyor. ”Güvenlik görevlisiyim. Gayri ahlaki bir durum var. Bir bayanın üstsüz gezmesi falan abi. Abicim göğüsleri dışarıda. G…. Dışarıda. Tanga giymiş. Üstüne bir tül atmış. İç organları hepsi dışarıda” dediği belirtiliyor.

Mahkeme, bilirkişi raporu ile ilgili olarak görüşlerini bildirmesi için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.