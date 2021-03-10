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HaberlerGündem3. SayfaTEM'DE DAYAK! Son dakika: 'Makas' atan sürücüyü yol üstünde darp ettiler
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'Makas' atan sürücüye meydan dayağı!

İstanbul'da akan trafikte hem makas atıp hem de araçları sıkıştırarak ilerleyen kamyonet şoförüne, diğer sürücüler meydan dayağı attı. Şoför araçtan levyeyle karşılık verse de dayak yemekten kurtulamadı. Trafiğin ortasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

TEM'DE DAYAK! Son dakika: 'Makas' atan sürücüyü yol üstünde darp ettiler
'Makas' atan sürücüye meydan dayağı!
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İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz gün Bağcılar İSTOÇ Bağlantı yolunda insanı şoke eden bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 39 BC 466 plakalı araç ile 06 HBD 54 plakalı kamyonet bir birlerine makas atarak akan trafikte ilerleyemeye başladı.

SÜRÜCÜLER, 'MAKASÇI'YI DURDURDU

İHA'da yer alan habere göre makas atan sürücüler bir süre sonra araçları da sıkıştırmaya başladı.

Duruma tepki gösteren bir grup sürücü, kamyonet sürücüsü duruldu.

LEVYE DE İŞE YARAMADI

Kamyonet şoförü de levye ile araçtan inip sürücülerin üzerine yürümeye başladı. Diğer sürücüler de kamyonet şoförünün elinden levyeyi alıp trafik ortasında meydan dayağı attı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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YORUMLAR

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  • seckin1987 34 dakika önce Elinize saglik
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