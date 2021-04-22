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TEM kenarında bulundu, defalarca bıçaklanmış

İstanbul Sancaktepe'de, TEM kenarı ağaçlık alanda vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanıp, öldürülmüş halde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Dehşet veren olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı

TEM kenarında bıçaklanmış halde bulundu
TEM kenarında bıçaklanmış halde bulundu
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DHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, TEM kenarı ağaçlık alanda bulunan kişinin defalarca bıçaklandığı tespit edildi.

Samandıra kavşakta TEM Otoyolu'nun kenarında dün akşam saatlerinde bir kişinin yerde yattığını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin 25 yaşındaki Erdem Parladı olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil incelemesi yaptı. Gece geç saate kadar süren incelemenin ardından Erdem Parladı'nın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Sedat K.'yi gözaltına aldı. Sedat K. sorguya alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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