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Temel lise ve özel öğretim kursları kapatılıyor. Bu kurumlarda eğitim gören öğrenciler ve velileri, yeni dönemde ne yapacaklarını düşünüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir yol haritası hazırladı. Bakanlık yetkilileri, öğrencilerin mağdur olmayacağını vurguladı. Yol haritasına göre öğrencilere hem dijital hem de sınıf ortamında takviye eğitim imkanı verilecek. İşte detaylar...
Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, kapatılan temel liseler ve özel öğretim kursları için yol haritasını netleştirdi. Taleplerin nasıl karşılanacağı konusu belirlendi.
"EFSANE ÖĞRETMENLER" KAMERA KARŞISINA GEÇECEK
Milli Eğitim Bakanlığı, "efsane" olarak nitelendirilen öğretmenlerle ders videoları çekmeye hazırlanıyor. Bu sayede başarılı öğretmenlerden tüm öğrencilerin faydalanması hedefleniyor. Bu kapsamda "Eğitim Bilişim Ağı"na (EBA) bağlı farklı bir dijital platform oluşturulacak. Öğrenciler, bu platformda efsane öğretmenlerden ücretsiz ders dinleme imkanına sahip olacak. Çekilen videolar, sınava yönelik konuları içerecek. Ayrıca en iyi eğitim kaynakları, testler, konu anlatımları da dijital ortamda yer alacak.
OKUL KURSLARINDA "SEÇME" İMKANI
Bakanlık yetkilileri, okul kurslarında fiziksel ve içerik geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Halihazırdaki bütün okul kursları güçlendiriliyor. Okul kurslarında öğrenciye, öğretmen seçme şansı verilecek. Yani A okulundaki öğrenci, B okulunun kursundan yararlanabilecek. Öğrenciler farklı bir öğretmen seçebilecek. Ayrıca hafta sonları takviye ders imkanı sağlanacak.
KURSLARA "OKUL PROFİLİ" DESTEĞİ"
Okul ve öğrenci hakkında detaylı bilgi alma imkanı sağlayan "okul profili" çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten bakanlık yetkilileri, bu profil sayesinde daha kapsamlı ve disiplinli bir takviye eğitim sürecine vurgu yaptı.
MERDİVENALTI EĞİTİMİNİN CEZASI AĞIRLAŞACAK
Temel lise ve özel öğretim kurslarının kapatılmasıyla merdivenaltı kurumların türeyeceği tartışmalarına da MEB yetkililerinden cevap geldi. Yetkililer, yeni bir yasal çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Merdivenaltı kurumlar artık idari para cezasıyla kurtulamayacak. Yasa çalışmasında ağırlaştırılmış cezalar gündemde.
Temel lise ve özel öğretim kursları için son tarihin eylül ayı olduğu hatırlatıldı. Dijital eğitim platformu, okul kursları ve merdivenaltı cezalarıyla ilgili detayların eylül ayı gelmeden uygulanacağı ifade edildi.
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