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        Haberler Gündem Temerrüt faizi nedir? Borsada temerrüt faizi ne demek, ne anlama gelir?

        Temerrüt faizi nedir? Borsada temerrüt faizi ne demek?

        Borsada adını sıkça duyduğumuz temerrüt faizi gün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Temerrütün kelime anlamı ek faiz ödememe durumu olarak nitelendirilmektedir. Bir borsa terimi olarak da karşımıza çıkan temerrüt faizine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte borsada temerrüt faizine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 21:11 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:11
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        Temerrüt faizinin kelime anlamı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Temerrüt faizi, borç alacak ilişkilerinde, borcunu zamanında ödemeyen bir borçlunun alacaklıya karşı sorumlu olduğu bedel anlamını taşımaktadır. Peki, "Temerrüt faizi nedir? Borsada temerrüt faizi ne demek, ne anlama gelir?" İşte ayrıntılar...

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        BORSADA TEMERRÜT

        Takasbank'a yatırılması gereken miktarların ve diğer sorumlulukların vaktinde gerçekleştirilememesi ve ödenmemesi durumu BORSADA TEMERRÜT olarak tanımlanır. Borsada gerçekleştirilen işlemlerin sonucunda, teminat açığı bulunan hesaplara Takasbank açısından ''teminat tamamlama çağrısı'' yapılmaktadır. Bu çağrının belirtilmiş olan vakitte (T+1 günü saat 15:00’a kadar) yerine getirilememesi vaziyetinde müşterinin hesabı temerrüde düşer. Bu zaman aralığında teminat açığı kapatılmış olursa birinci temerrüde düşürülerek müşteriye TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda ya da Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı’nda oluşan gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranından en yüksek seviyeli olanının bir kat oranında temerrüt faizi uygulanmaktadır.

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        Temerrüdün belirlenmiş olan vakitten sonra karşılanması veya daha sonraki günlerde ödenmesi durumundaysa ikinci temerrüde düşülmüş olacaktır. İkinci temerrüdün oluşmasıyla beraber bu defa, uygulanmış olan faiz oranının üç katına çıktığını belirtmek gerekir. Temerrüdün ilerleyen günlere kalmış olmasıyla beraber Temerrüt faizi hesaplaması yapılırken temerrüde kalınan süre içerisinde her gün adına geçerli olan faiz oranı kullanılmaktadır. Sorumlulukların belirtilmiş vakit içerisinde yerine getirilmemesi vaziyetinde;

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        - Teminatlar, Takasbank açısından nakde dönüştürülebilir,

        - Açık olan pozisyonlar seans içerisinde alakalı Borsa ya da üye açısından likide edilebilir.

        Sorumluluğun bunlara karşın gerçekleştirilmemesi vaziyetinde ise Takasbank, sorumluluğun karşılanması adına üyenin Takasbank bünyesindeki ispat edilmiş başka alacaklarını ve haklarını temin etmek adına başvuru yapabilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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