Temettü ödemeleri devam ediyor! İşte 2025 Aralık temettü takvimi ile bu ay kar payı dağıtan şirketler ve temettü tutarları
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü dağıtımları devam ediyor. Ödemeler 2025 Aralık ayı temettü takvimi doğrultusunda hesaplara geçiyor. Takvime göre, 8 Aralık-31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 16 şirketin yatırımcılarına nakit kar payı dağıtımı yapması bekleniyor. Listede Ebebek, BİM, Turkcell, Tekfen Holding gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri de yer alıyor. İşte, 2025 Aralık ayında kar payı dağıtan şirketler, temettü tutarları ve ödeme tarihleri...
Borsa İstanbul’da temettü dönemi yıl sonunda da hareketli geçiyor. Ebebek, BİM, Turkcell, Tekfen Holding’in de aralarında bulunduğu 16 şirket, bu ay yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Ebebek Mağazacılık A.Ş. temettü ödemesi 15 Aralık'ta, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. temettü ödemesi 17 Aralık'ta yapılacak. İşte 2025 Aralık ayı temettü takvimi ile bu ay kar payı dağıtan şirketler, temettü ödeme günleri ve tutarları…
ARALIK AYI TEMETTÜ TAKVİMİ 2025
Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: MTRYO
Temettü (Net): 0,0518 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: ATLAS
Temettü (Net): 0,0288 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST Kodu: LIDER
Temettü (Net): 0,1212 TL
Ödeme Tarihi: 11.12.2025
Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.
BIST Kodu: EBEBK
Temettü (Net): 0,4250 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: BEGYO
Temettü (Net): 0,0215 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.
BIST Kodu: PSDTC
Temettü (Net): 1,4558 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIST Kodu: BIMAS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 17.12.2025
Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST Kodu: ALKLC
Temettü (Net): 0,0069 TL
Ödeme Tarihi: 22.12.2025
Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: OBAMS
Temettü (Net): 0,1781 TL
Ödeme Tarihi: 22.12.2025
Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
BIST Kodu: SDTTR
Temettü (Net): 0,0727 TL
Ödeme Tarihi: 24.12.2025
Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD
BIST Kodu: TCELL
Temettü (Net): 1,5455 TL
Ödeme Tarihi: 26.12.2025
Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.
BIST Kodu: TKFEN
Temettü (Net): 0,2820 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
BIST Kodu: KTSKR
Temettü (Net): 5,5435 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: VSNMD
Temettü (Net): 0,3312 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025