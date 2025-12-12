Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TEMETTÜ TAKVİMİ 2025 ARALIK | Hangi şirket ne zaman temettü ödeyecek, ne kadar? İşte bu ay kar payı dağıtan şirketler, temettü tutarları ve ödeme tarihleri

        Temettü ödemeleri devam ediyor! İşte 2025 Aralık temettü takvimi ile bu ay kar payı dağıtan şirketler ve temettü tutarları

        Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü dağıtımları devam ediyor. Ödemeler 2025 Aralık ayı temettü takvimi doğrultusunda hesaplara geçiyor. Takvime göre, 8 Aralık-31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 16 şirketin yatırımcılarına nakit kar payı dağıtımı yapması bekleniyor. Listede Ebebek, BİM, Turkcell, Tekfen Holding gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri de yer alıyor. İşte, 2025 Aralık ayında kar payı dağıtan şirketler, temettü tutarları ve ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 12.12.2025 - 07:24 Güncelleme: 12.12.2025 - 07:24
        1

        Borsa İstanbul’da temettü dönemi yıl sonunda da hareketli geçiyor. Ebebek, BİM, Turkcell, Tekfen Holding’in de aralarında bulunduğu 16 şirket, bu ay yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Ebebek Mağazacılık A.Ş. temettü ödemesi 15 Aralık'ta, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. temettü ödemesi 17 Aralık'ta yapılacak. İşte 2025 Aralık ayı temettü takvimi ile bu ay kar payı dağıtan şirketler, temettü ödeme günleri ve tutarları…

        2

        ARALIK AYI TEMETTÜ TAKVİMİ 2025

        Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST Kodu: MTRYO

        Temettü (Net): 0,0518 TL

        Ödeme Tarihi: 08.12.2025

        3

        Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST Kodu: ATLAS

        Temettü (Net): 0,0288 TL

        Ödeme Tarihi: 08.12.2025

        4

        Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST Kodu: LIDER

        Temettü (Net): 0,1212 TL

        Ödeme Tarihi: 11.12.2025

        5

        Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

        BIST Kodu: EBEBK

        Temettü (Net): 0,4250 TL

        Ödeme Tarihi: 15.12.2025

        6

        Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST Kodu: BEGYO

        Temettü (Net): 0,0215 TL

        Ödeme Tarihi: 15.12.2025

        7

        Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: PSDTC

        Temettü (Net): 1,4558 TL

        Ödeme Tarihi: 15.12.2025

        8

        Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

        BIST Kodu: BIMAS

        Temettü (Net): 4,2500 TL

        Ödeme Tarihi: 17.12.2025

        9

        Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: ALKLC

        Temettü (Net): 0,0069 TL

        Ödeme Tarihi: 22.12.2025

        10

        Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: OBAMS

        Temettü (Net): 0,1781 TL

        Ödeme Tarihi: 22.12.2025

        11

        Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

        BIST Kodu: SDTTR

        Temettü (Net): 0,0727 TL

        Ödeme Tarihi: 24.12.2025

        12

        Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

        BIST Kodu: TCELL

        Temettü (Net): 1,5455 TL

        Ödeme Tarihi: 26.12.2025

        13

        Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.

        BIST Kodu: TKFEN

        Temettü (Net): 0,2820 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        14

        Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

        BIST Kodu: KTSKR

        Temettü (Net): 5,5435 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        15

        Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: VSNMD

        Temettü (Net): 0,3312 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        16

        Şirket Adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: MEDTR

        Temettü (Net): 0,0714 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        17

        Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

        BIST Kodu: RGYAS

        Temettü (Net): 1,3935 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        18
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
