Temizlik faciayla bitti! 3.kattan düştü!
Erzurum'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda evinin camını silerken 3. kattan düşen 45 yaşındaki Ülkühan A. hayatını kaybetti
Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre kentte bir binanın 3. katında oturan Ülkühan A. (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.
Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ülkühan A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ülkühan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.