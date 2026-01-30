Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Temizlik faciayla bitti! 3.kattan düştü! | Son dakika haberleri

        Temizlik faciayla bitti! 3.kattan düştü!

        Erzurum'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda evinin camını silerken 3. kattan düşen 45 yaşındaki Ülkühan A. hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:22 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temizlik faciayla bitti! 3.kattan düştü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre kentte bir binanın 3. katında oturan Ülkühan A. (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.

        Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ülkühan A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ülkühan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilruba'yı 4 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Yaşamasını istediğim için 112'yi aradım

        Balıkesir'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Hakim Bey hala olayın şokundayım. Dilruba'yı unutamıyorum. Kendisini bıçak...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık