Temizlik işçisinden insanlık dersi!

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Batman Belediyesi temizlik personeli 4 çocuk babası Enver Bölek, temizlik yaptığı sırada bir poşet buldu. Kontrol ettiği poşetin içinde 5 bin lira bulan Bölek paranın sahibini bularak teslim etti.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda temizlik yaparken parayı bulduğunu belirten Bölek, "Taksi ve çevredekilere haber verdim soran olura para bende diye. Sonra eve gittim. Polis ekiplerini aradım. Tutanak tuttular. Parayı evde sakladım. Sabah oldu, beni aradılar. Paranın sahibi geldi, polis geldi, yine tutanak tuttular, emniyete gittik parayı teslim ettim. Paranın sahibi bana teşekkür etti. Ben haram para yemem, bu durumda benim yerimde kim olursa aynısı yapardı, yapmasını isterim. Haram lokma boğazımdan geçmez. Çocuklarıma verseydim, öbür dünyada hesabını veremezdim" dedi.