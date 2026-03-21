Kocaeli’de yaşayan 60 yaşındaki Selami Gündoğdu, yokluklar içinde başladığı sanat yolculuğunu yaklaşık 50 yıldır sürdürüyor.

İzmit Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan, iki çocuk babası Gündoğdu, ilkokul yıllarında tanıştığı resim tutkusunu çobanlık yaptığı dönemlerde de bırakmadı. Sokakları süpürürken sanat üretmeye devam eden Gündoğdu, yanında gezdirdiği plastik çöp konteynerini tuvale çeviriyor.

Çöpten bulduğu boyaları kullanan Gündoğdu, süpürgenin çalısını kalem gibi kullanarak özellikle Türk sinemasının sevilen isimlerinin portrelerini çiziyor. Ayrıca büyüteçle güneş ışığını kullanarak bastonlara resim işleyen Gündoğdu, eldivenlerine de çizimler yapıyor.

Daha önce yaptığı eldivenlerin Londra’daki bir müze tarafından talep edildiğini ancak pandemi nedeniyle gönderemediğini belirten Gündoğdu, hayatını, "Sanatım hayvan sopası ile başladı, süpürge ile devam ediyor" sözleriyle özetledi.

Gündoğdu, Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal’ın süpürgeyle sahnede şarkı söylediği sahneden ilham aldığını, kendisinin de sokakta süpürgeyi kalem gibi kullanarak sanatını ortaya koyduğunu ifade etti.

"İLKOKULUN BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIFLARINDA SANATLA TANIŞTIM"

Hayat hikayesini anlatan Gündoğdu, "Hayata, baba ocağında hayvan peşinde koşarak; çiftçilik, rençberlik ve köy işleriyle başladım. İlkokula giderken bir arkadaşım çizgi roman getirmişti, o çok hoşuma gitmişti. Daha sonra ben de kitaplarla ilgilenmeye başladım ve resim çizmeye başladım. İlkokulun birinci ve ikinci sınıflarında sanatla tanıştım. Zamanla bu ilgim gelişti. Küçükken çobanlık yaparken yanımda kitaplarımı da götürürdüm. Kitaplar benim yol arkadaşım, günlük dostum oldu. Onlarla vakit geçirirdim. Bazen kendi çizgi romanlarımı yazar, çizer; kalemimi ve defterimi alıp giderdim. Hayvanlar otlandığı sürece ben de böyle vakit geçirirdim" dedi.

"BÜYÜTEÇLE RESİM YAPMAYA BAŞLADIM"

Büyüteçle de sopa, değnek ve bastonlara resim çizdiğini belirten Gündoğdu, "Güneş ışığını büyüteçle bir noktada toplayarak resim çizmeye başladım. Büyüteci kalem gibi kullanmaya başladım. Taşların üzerine resimler de çiziyordum. Kataloglarından görselleri seçiyor, sonra taşlara işliyordum. Bu şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. İlkokulu bitirdim ama devam edebileceğim başka okul yoktu. Maddi imkansızlıklar vardı, köyde okul da yoktu. Ailemi bırakmadım, köy hayatına devam ettim ama sanatı da bırakmadım. Daha sonra evlendim. Annemden ve babamdan izin alarak İzmit'e geldim. 2008 yılında belediyede çalışmaya başladım. O zamandan beri belediyede çalışıyorum" diye konuştu.

Çöpe atılmış malzemeleri değerlendirerek üretim yaptığını aktaran Gündoğdu, "Sanatın yaşı yok ama bir sertifikam olsaydı öğrenci yetiştirebilirdim. Bu benim için bir hayaldi ancak hala bunu gerçekleştirmek isterim. Eskiden gazetelerde çizgi romanlar olurdu, ben de resimli roman yazarı olmak isterdim. Heykeltıraş olmak isterdim. Çizgi roman kahramanlarını ve Türk sinemasının sevdiğim aktörlerini çizmeye çalıştım. Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney, Tarık Akan gibi isimleri resmettim. Eski filmler, yaşadığım hayatla birleşiyor. Eskiye olan özlemim, hayal dünyamdan sanata yansıyor" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE ÖĞRENCİLERİM OLSAYDI"

Yaklaşık 50 yıldır resim çizdiğini dile getiren Gündoğdu, "Kalıcı bir sanatçı olmak isterdim. Yıllarımı bu işe verdim. Ömrüm bitse bile geride güzel hatıralar ve öğrenciler bırakmış olurum. Keşke öğrencilerim olsaydı; iz bırakmış, yaşayan hatıralar olurdu. Belediyede ressam olarak çalışmak isterdim. Çünkü resim çizmek, sokak süpürmekten farklı. Temizlik yapıyoruz ama kısa süre sonra yine kirleniyor. Oysa sanat kalıcıdır. Sanat, hayal dünyamızın dışa vurumudur. Yüzlerce farklı resim yaptım. Kemal Sunal gibi karakterleri çizdim. Sevdiğim eski dizi ve filmlerden esinlendim" dedi.

"SÜPÜRGENİN ÇALISI BENİM İÇİN BİR KALEM"

Gündoğdu, "Süpürgenin çalısı benim için bir kalem. Büyüteç de görünmeyen bir kalem gibi. Ama bu şekilde yapılan resimler kalıcı oluyor. Bu şekilde, imkanlarım ne olursa olsun sanatı bırakmadan devam ettim. Elimde ne varsa onu kullanarak üretmeye çalıştım. Çünkü sanat benim için sadece bir uğraş değil, aynı zamanda hayatın kendisi oldu" ifadelerini kullandı.