SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Nefes kesen operasyon...
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Temizlikçi gibi davranıp, suçüstü yakaladılar!

Temizlikçi gibi davranan polis, ATM dolandırıcılarını suçüstü yakaladı

Ankara'da, ATM'lere aparat yerleştirerek elde ettikleri bilgilerle banka kartı kopyalayan E.K. ile E.S., temizlik görevlisi gibi davranan polis ekipleri tarafından sokak ortasında yakalandı. Nefes kesen operasyon, polis kamerasına yansıdı.

02.11.2018 - 16:58 | Güncelleme: DHA

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM'lere kart kopyalama aparatı takıp, elde ettikleri bilgileri kopya kartlara yükleyerek nakit çekim işlemi yapan 2 kişiyi tespit etti. DHA'nın haberine göre, olayla ilgili ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler E.K. ile E.S.'nin Bağlıca Mahallesi, Bağlıca Bulvarı üzerindeki ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirdiğini belirledi.

Bunun üzerine çevredeki park ve bahçelerde çalışan temizlik görevlisi gibi davranan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı. E.K ve E.S., kart kopyalama aparatını sökmeye geldikleri sırada polis ekipleri tarafından sokak ortasında yakalandı. Operasyon, polis kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, kart kopyalama kamera düzeneği, MSR kart okuyucu cihazı, dizüstü bilgisayar, maket bıçağı ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Polis, aynı olaya karıştıkları tespit edilen M.K., Y.S., C.K. ile A.V.U.'yu da gözaltına aldı.


Yapılan incelemede, şüphelilerin 300'den fazla kişiyi mağdur ettikleri ve bir kamu bankasını son 5 ayda 4 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    her zaman söylüyorum tekrar söyleyecegim bu kart kopyalama hususunda bankalar suçlu, sen yaparsan kart giriş yerini kapaklı eğri bügrü bombeli elbet içine birileri kopyalama aparatı gizler. gövdeye bitişik düz olmalı sadece kartın girecegi genişlikte kanal dışında başka hiç bir şey olmamalı
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X