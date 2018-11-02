Nefes kesen operasyon...

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM'lere kart kopyalama aparatı takıp, elde ettikleri bilgileri kopya kartlara yükleyerek nakit çekim işlemi yapan 2 kişiyi tespit etti. DHA'nın haberine göre, olayla ilgili ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler E.K. ile E.S.'nin Bağlıca Mahallesi, Bağlıca Bulvarı üzerindeki ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirdiğini belirledi.

Bunun üzerine çevredeki park ve bahçelerde çalışan temizlik görevlisi gibi davranan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı. E.K ve E.S., kart kopyalama aparatını sökmeye geldikleri sırada polis ekipleri tarafından sokak ortasında yakalandı. Operasyon, polis kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, kart kopyalama kamera düzeneği, MSR kart okuyucu cihazı, dizüstü bilgisayar, maket bıçağı ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Polis, aynı olaya karıştıkları tespit edilen M.K., Y.S., C.K. ile A.V.U.'yu da gözaltına aldı.



Yapılan incelemede, şüphelilerin 300'den fazla kişiyi mağdur ettikleri ve bir kamu bankasını son 5 ayda 4 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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