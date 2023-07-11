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        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Temmuz ayı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay FED politika faizini yüzde 5-5.25 aralığında sabit tutmuştu. Bu kapsamda FED'in Temmuz ayında gerçekleşecek toplantıda nasıl bir faiz kararı alacağı küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyor. FED Başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını açıklamıştı. İşte 2023 FED Temmuz faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 00:21
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        ABD Merkez bankası (FED) Temmuz faiz toplantısı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. FED yetkilileri, enflasyonla mücadelede kararlı olunduğunun altını çizerken, faiz oranları hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Peki, "FED faiz kararı toplantısı ne zaman, faiz beklentileri ne yönde?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

        ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.

        FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

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        FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

        Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti.

        Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in faiz projeksiyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

         

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        Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi sunumu öncesi gazetecilerle bilgileri paylaştı. Powell, Fed üyelerinin faizin yıl sonuna kadar biraz daha artmasının uygun olacağını düşündüklerini, geçen toplantıda enflasyonla mücadelede nelerin yapıldığının gözlemlenmesi için faizin sabit tutulduğunu söyledi.

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        2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

        Temmuz: 25-26

        Eylül: 19-20

        Ekim/Kasım: 31-1

        Aralık: 12-13

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