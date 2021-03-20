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Temsilci için harakete geçen Twitter 30 milyon TL'lik para cezasından kurtuldu

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren temsilci atama zorunluluğunu yerine getirmediği için şu ana kadar ilk aşamada 10 milyon TL para cezası, ikinci aşamada 30 milyon TL para cezası ve üçüncü aşamada ise reklam yasağı yaptırımı uygulanan Twitter, dün attığı adımla birlikte hem reklam yasağından kurtulacak hem de 40 milyon TL yerine 10 milyon TL idari para cezası ödeyecek. Necdet Çalışkan'ın haberi...

Temsilci için harekete geçen Twitter'a 30 milyon TL’lik indirim! Haberler
Twitter'a 30 milyon TL’lik indirim!
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Türkiye’de temsilci atama ile ilgili yasal süreci başlatacağını resmi olarak duyuran Twitter, 30 milyon TL’lik para cezasından da kurtuldu. 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme kapsamında Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu üzerinde olan sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda 4 Kasım 2020 tarihi itibariyle temsilci bildirimde bulunmayan sosyal ağlara ilk yaptırım olarak 10’ar milyon TL’lik idari para cezası kesilmişti.

11 Aralık 2020’de de Türkiye’ye temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılarına ikinci yaptırım olarak 30’ar milyon TL’lik ek idari para cezası kesildi. 19 Ocak 2021’de de 3. yaptırım olarak reklam yasağı uygulanmasına başlanmıştı. Bu 3 yaptırımdan da doğrudan etkilenen sosyal ağların başında Twitter yer aldı. Şu ana kadar toplam 40 milyon TL’lik para cezası kesilen Twitter’a karşı Türkiye’de son 2 aydır reklam yasağı da uygulanıyor.

DÖRDÜNCÜ YAPTIRIMIN HEMEN ÖNCESİNDE GELDİ

Dün gece önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın duyurduğu gelişme göre Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmak için harekete geçti. Twitter’ın bu adımı, temsilci atamayan sosyal ağların karşı karşıya kalacağı 4. yaptırım olan internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranından daraltılmasının gündeme alınma ihtimalinin hemen öncesinde geldi.

Twitter, bu önemli gelişmeyi resmi blogu üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

“Türkiye'de hizmet sunmaya yönelik devam eden çabalarımız kapsamında, kısa süre önce değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasasını yakından inceledik. Twitter'ın Türkiye'de onu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için bir tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik… Türkiye'de Twitter kullanan kişilerin seslerini ve verilerini korumaya kararlıyız. Hükümetten ve kolluk kuvvetlerinden gelen talepleri nasıl ele aldığımız konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz…”

KESİLEN CEZANIN DÖRTTE BİRİNİ ÖDEYECEK

Atılan bu adımla birlikte hem Twitter’a yönelik reklam yasağı kalkacak hem de Twitter, Türkiye tarafından kesilen para cezalarında ciddi oranda bir indirimden yararlanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar”a göre temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil ediliyor ve reklam yasağı kaldırılıyor. Buna göre şu ana kadar toplam 40 milyon TL’lik para cezası kesilen ve reklam yasağı uygulanan Twitter’ın ödemesi gereken tutar 10 milyon TL’ye inecek ve reklam yasağına son verilecek.

“Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar”da “Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi”ne ilişkin madde şöyle:

"Madde 18 – (1) Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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