Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Hafter milisleriyle görüştü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, söz konusu güçlerin komutanlarıyla bir araya geldi

libya son durum
AA

Temsilciler Meclisinin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Salih'in Derne'ye bağlı El-Kubbe ilçesinde Hafter'e bağlı silahlı güçlerin komutanlarından Abdurrazık en-Nazuri, Sakr el-Ceruşi, Muhammed es-Senusi ve Hayri et-Temimi ile bir araya geldiği belirtildi.

Hafter'in bulunmadığı toplantıda, komutanların Salih'e sahada yaşanan askeri gelişmelerle ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu toplantı, Hafter ile Salih arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşti.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Hafter'in askeri kayıplar yaşadığı nisan sonlarında Libya krizinin siyasi çözümü için bir girişimde bulunmuştu. Söz konusu girişim, 9 üyeli Başkanlık Konseyinin 3 üyeli olarak yeniden yapılandırılmasını, ülkedeki her bölgenin kendi temsilcilerini seçmesini, Trablus ve Tobruk’taki meclislerin görev süresinin uzatılmasını öngörüyor.

Bu girişimin hemen ardından Hafter, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Hafter'in kendisini ülkeyi yönetmeye yetkili kişi olarak ilan etmesi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i saf dışı etme hamlesi olarak değerlendirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak
DÜNYAMekke'de aşamalı olarak normalleşme başlayacak
ABD Temsilciler Meclisi Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
DÜNYAABD Temsilciler Meclisi Uygur Türkleri için sunulan ...
SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle ertelendi
DÜNYANASA yıllar sonra hazırız demişti: Ertelendi!
Libya ordusu'ndan Hafter'e bir darbe daha
DÜNYALibya ordusu'ndan Hafter'e bir darbe daha
Trump'tan, siyahi vatandaşın polis şiddetiyle ölmesini çok üzücü nitelemesi
DÜNYATrump'tan, siyahi vatandaşını ölümüne ilişkin ...
Kanada’da yargılanan Huawei CFO’su hakim karşısına çıktı
DÜNYAHuawei CFO’su hakim karşısında
Moskova'da yeni Kovid-19 kararları alındı - Haberler
DÜNYAMoskova'da koronavirüse karşı yeni kararlar!
BM'den "Libya'ya neredeyse her gün hava, kara ve deniz yoluyla silah giriyor" uyarısı - Haberler
DÜNYABM'den Libya'ya yönelik uyarı!
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin’den Oslo Anlaşmasına ilişkin açıklama istedi
DÜNYAUluslararası mahkeme Abbas'tan açıklama istedi
ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye
DÜNYAABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X