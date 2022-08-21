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  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Tencerelerinizi yaktıysanız endişelenmenize gerek yok. Patates ve tuz tam bu sırada imdadınıza yetişecektir. Bunun için öncelikle tencereye biraz tuz serpin. Biraz bekledikten sonra yanmış bölgeyi ovalamak için ikiye kesilmiş bir patates kullanın. Tencereyi suyla yıkayın ve gerekirse işlemi tekrarlayın.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Soğanlar, asidik olduklarından bıçaklardaki pası gidermek için mükemmeldir. Pas için tek yapmanız gereken bıçaklarınızı soğanla ovmak ya da bıçağınızla bir soğanı testere hareketiyle doğramak olacaktır. 

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Balınızın şekerli karışımlar içerip içermediği konusunda kafanız karıştıysa nişasta kullanarak test edebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey bir kaşık balın üzerine biraz nişasta serpip beklemek. Eğer nişasta balın içine batarsa, bal şekerli karışım içeriyor olabilir. Nişasta yüzeyde kalırsa, bal daha az miktarda şekerli karışım içeriyor demektir.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Yemek yaparken ellerinizden yemek kokusu çıkmıyorsa domates sosundan yardım alabilirsiniz. Domates sosu ve suyla ellerinizi ovarsanız kötü koku kaybolur. Domates sosu yoksa da sorun yok. Tuz da koku probleminiz için bir başka çözüm olabilir.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Harika kokulu, pırıl pırıl bir küvet için yüzeyi yarım dilim greyfurt ile ovalayabilirsiniz. Greyfurtun asidik yapısı ve tuzun sert bileşimi, küvet için güzel bir temizleyicidir. Bunun için küvete biraz su dökün. Ardından biraz tuz serpin. Daha sonra, yarım greyfurtu küveti ovmak için kullanın. İşiniz bittiğinde, durulamak için ılık su kullanın.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Evde doğal ve hoş bir koku için vanilya kullanabilirsiniz. Pamuk toplarını vanilya ile ıslatıp bitkilerinizin dibine yerleştirebilirsiniz. Dahası birkaç damla vanilyayı ampulün üzerine serptikten sonra ışıkları açtığınızda güzel koku tüm odaya yayılacaktır.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Sakız yapıştığı için saçlarınızı kestirmeyin. Bunun yerine sakızın üzerine biraz fıstık ezmesi sürün ve birkaç dakika bekleyin. Fıstık ezmesinin yağlı yapısı sakızın hemen çıkmasını sağlayacaktır. Daha sonra saçınızı normal şekilde durulayabilirsiniz.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Vazonuzu 4 litre temiz su ile doldurun ve üzerine bir yemek kaşığı gargara ekleyin. Çiçeklerin uçlarını eğik bir şekilde kesmek için temiz bir makas kullanın. Daha sonra çiçekleri vazoya yerleştirin. Ağız gargarası, çiçek çürümesini yavaşlatır. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Tipik olarak temizlenmesi zor olan şişelerin iç kısımları, kum ve su karışımı kullanılarak durulanabilir. Karışım güçlü bir çalkalamadan sonra ulaşılması zor tüm yerleri temizleyecektir. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Kızartma yemeklerinin tadı güzel olsa da geriye temizlenmesi zor tavalar bırakır. Bu nedenle tava ve tencelerelerdeki kokuyu yok etmek için fıstık ezmesi kullanabilirsiniz. Fıstık ezmesini yüksek ateşte bir veya iki dakika pişirin. Ayrıca eviniz hoş kokacaktır. 

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Renkli giysilerinizin solmaması için tuz kullanabilirsiniz. Tuzdan en iyi şekilde yararlanmak için yıkamadan önce ve yıkama sırasında kullanmalısınız.

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Queensland'de, giderlerden çok fazla böcek çıkabiliyor. Bir internet kullanıcısı ince çorap kullanarak bu durumun önüne geçmiş gibi gözüküyor. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Eğer bilgisayarınıza bakıyor ve arkada ne olup ne bittiğini görmek istiyorsanız bir kaşık yeterli olacaktır.

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Aletlerin olduğu çekmeceyi böyle kategorilendirerek istediğiniz parçalara daha rahat ulaşabilirsiniz. 

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Sosyal medya kullanıcısının eşi tarafından tasarlanan bu kitap tutucuyla sayfaların karışma derdi sona eriyor. 

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Sebzelerin son kısmını rendelemek her zaman zor olmuştur. Ancak çatal kullanarak ellerinizi yaralamadan sebze ve meyveleri rendeleyebilirsiniz. 

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Sebzeleri sulamanın kolay yolu! 

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Kulakları ağrıtmayan maske takma yöntemi! 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Kadınların en önemli aksesuarlarından biri olan yüzükleri çıkarmak bazen zorlaşıyor. Vücuttaki ödem nedeniyle parmaklar şişince yüzükler parmakta sıkışabiliyor. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Eğer parmağınıza yüzük sıkıştıysa panik yapmayın ve bu yöntemi uygulayın... İlk olarak yüzüğünüzün üzerine bir miktar sıvı sabun ya da zeynityağı sürün. Ardından yüzüğün içinden ipi geçirin. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İpin bir kısmını yukarıda bırakmaya dikkat edin ve ipin alt kısmını parmağınıza sarın. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İpi üst kısımdan çekip yüzüğün etrafında döndürün. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İpi döndürdüğünüzde yüzüğün yavaş yavaş aşağı indiğini ve parmağınızdan çıktığını göreceksiniz.  
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Ağzı açık kaldığı için yiyeceklerin bayatlamasına neden olan kutular mutfakta hepimizin canını sıkıyor.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Ancak kutuların ağzının kapalı durmasını sağlayan çok basit bir yol var.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İngiltere'nin Blackpool kentinde yaşayan Becky Holden McGhee, mısır gevreği kutusunu muntazam bir şeklde katlamanın yolunu sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    McGhee'nin Facebook'tan paylaştığı kutu katlama videosu 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    McGhee videoda, kutuyu üst kanatları ortada buluşacak şekilde kapamak yerine kartondan V şekli yapmayı gösterdi. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Anne, kutunun içindeki dar kanatları ve bir geniş kanadı içeri doğru katladı. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Daha sonra kutunun içine hava girmesini önlemek için yanlarını sıkıştırdı. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Son olarak geniş kapaklardan birini kutunun içine soktu.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İşte böyle!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Bozuk fermuarların can sıkıcı olduğunu biliyoruz ancak fermuarı tamir etmenin çok basit bir yöntemi olduğunu söylesek ne dersiniz?
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Engineering isimli Twitter hesabının paylaştığı video ile bozuk fermuarı tamir etmek oldukça kolay.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Bunun için ilk başta çatalı bir yere sabitlemek, daha sonra da fermuarın tutma yerine çatalı geçirmek gerekiyor. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İşte böyle!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Şaşırtıcı ama çatlak ayak topuklarını ketçap ile iyileştirebilirsiniz. 

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Ayak tabanını pürüzsüzleştiren bu karışım için öncelikle bir kaseye ketçap sıkın.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Ardından üzerine 2 kaşık kadar toz şeker ilave edin.

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İkiliyi kaşık yardımıyla karıştırın. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Şekerli ketçapı bir poşete döktükten sonra ayağınızı karışıma yerleştirin ve mümkünse üzerine çorap giyin.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Bir saat kadar beklettikten sonra ayağınızı bol suyla yıkayın. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Farkı göreceksiniz!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Gün boyu topuklu ayakkabı ile rahatça yürümek için ikinci ve üçüncü ayak parmağınızı yara bandıyla sabitleyebilirsiniz. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Diğer yandan bant kullanarak ayak ağrınızı da azaltabilirsiniz! Ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağını birbirine yapıştırmak, ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Bunun nedeni ise bu iki parmağın arasında yer alan sinirdir. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapar ve böylece ayağınızdaki ağrı azalmış olur.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Sert ayakkabıları esnetmek için kurutma makinesi kullanın. Saç kurutma makinesini en düşük ayara getirin. Ardından makinenin başını ayakkabının iç kısmına doğru tutun. Makineyi bir süre ayakkabıya tuttuktan sonra aleti kapayın. Ardından bir çift çorabı ayakkabının içerisine yerleştirin. Ayakkabı soğuduktan sonra, ayaklarınızın şekline uyum sağlayacaktır. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabaha kadar ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Soğanları uygun koşullarda saklarsanız sekiz aya kadar kullanabilirsiniz. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    En çok kullanılan baharatlardan olan ve pek çok rahatsızlığa iyi gelen karabiberi çok daha kolay kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Karabiberlik kullanırken pek çoğumuz bu sorunla karşılaşıyoruz.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Ne kadar sert sallarsak sallayalım karabiberliğin içinden çok az ürün dökülüyor.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Bu can sıkıcı durum için çok kolay bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Yemeklerinizin üzerine daha rahat karabiber serpmek için öncelikle herhangi bir tuzluk alın. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Karabiberliği ters çevirin. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Daha sonra tuzluk ile karabiberliğin alt kısmına dairesel hareketler çizin. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İşte böyle! 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Bu yöntemle karabiber daha kolay bir şekilde dökülecektir. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Tıkanmış lavaboyu açmak için biraz soda ve limon kullanmak yeterli olacaktır.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Soda ve limon tıkanmış lavaboyu açmak için zahmetsiz ve ucuz bir çözümdür! 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İşte böyle.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Lavabolarda oluşan kötü kokudan kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Haşlanan makarnanın suyunu, hiç böyle süzmeyi düşünmüş müydünüz? Bu yöntem sayesinde makarnayı tencereden süzgece, oradan da tekrar tencereye aktarmak yerine işinizi bir hayli kolaylaştırmış olacaksınız. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Donmuş tereyağını kısa sürede yumuşatmak için bir bardağı ısıtın, tereyağını bir tabağa koyup üzerine su bardağı kapatın.

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Arabanızın halısına dökülen cam parçalarını toplamak için yapıştırıcı bantlardan kullanabilirsiniz. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Mutfağınızdaki sineklerden kurtulmak için bir kaseye sirke ve sıvı sabun dökebilirsiniz.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Doğrama tahtasının kirini temizlemek için bir limon ve tuz işinizi görecektir.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Domatesi daha uzun süre taze tutmak için buzdolabı yerine oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Ancak sıcak havalarda buz gibi, sulu ve taze domatesler tüketmek istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Domatesin ömrünü birkaç gün daha uzatmak ve daha sulu kalmalarını sağlamak için koparılan kısmını aşağı tarafta buzdolabında saklamalısınız.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Koparılan kısmın aşağı tarafta kalması domateslerin çabuk çürümesini geciktirir. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Çünkü domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Ayrıca domatesin en susuz kısmı da koparıldığı yerdir. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Eğer domatesi ters çevirirsek sulu kısım koparılan kısma iner ve domatesin her bölgesi sulu ve tatlı olur.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    İşte ters çevrilen domates ile çevrilmeyen arasındaki şaşırtıcı fark!
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Gömleklerin yakalarını kusursuzca ütülemek için saç düzleştiricisini kullanabilirsiniz.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Ellerinize bulaşan acı biberden kurtulmak için, zeytinyağı ile ellerinizi iyice ovalayın. Sonra da sabun ile yıkayın.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Maydanoz, dereotu gibi otlarınızı buz küpü tepsisinde dondurursanız, vitaminlerini korumuş olursunuz.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Evden çıkmadan önce dondurucunuza su dolu bir bardak bırakın. Su donduktan sonra ise donmuş buzun üzerine madeni para koyun.  

     
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Ardından da kupayı tekrar dondurucunuza yerleştirin. Döndüğünüzde bardağı kontrol etmekte ihmal etmeyin.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Eğer bozuk para bardağın içerisine düşmüşse yiyecekleriniz bozulmuş demektir. Yani bardaktaki buz erimiş ve yiyeceklerinizin de buzu çözülmüştür. Bozuk para bıraktığınız gibiyse de yiyeceklerinizi rahatlıkla tüketebilirsiniz. 
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Tenceredeki yemeğin taşmamasını istiyorsanız üzerine tahta bir kaşık bırakın. Asla taşmayacaktır.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Çelik mutfak eşyalarınızın parlaklığını geri kazandırmak için, onları sirke ve su karışımı ile yıkayın. Eğer metal parçaları yoksa aynı karışımla bir gece beklerek elde edebilirsiniz.
  • Tencereyi patates ve tuzla ovalayıp bekleyin... Bakın ne işe yarıyor!

    Gözleriniz yaşarmadan soğan kesmek için, doğramadan yarım saat önce soğanı buzdolabında bekletin.

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