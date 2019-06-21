Rock müziğinin başarılı ismi Teoman, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kızı ile birlikte alışverişe çıkan başarılı şarkıcının her zamanki gibi neşesi bir hayli yerindeydi. Konserlerine hız kesmeden devam ettiğini ve takviminin bir hayli yoğun olduğunu söyleyen Teoman, sevenlerini hayal kırıklığına uğratacak bir açıklamada bulundu.

Albüm süreci ile ilgili samimi bir itirafta bulunan başarılı şarkıcı, "Albüm çalışmamız, hazırlığımız yok. Albüm konusunda çok tembellik yapıyorum" açıklamasında bulundu.