Teoman'dan aşk yorumu: 57 yaşında aşktan bahsetmek komik oluyor

Ünlü şarkıcı Teoman, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teoman, özel hayatı ve özellikle aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. Aşk hayatı hakkındaki sorular karşısında gülümseyen Teoman; "Ben artık 57 yaşındayım. Bu yaştan sonra insanın aşktan bahsetmesi biraz komik oluyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: DepoPhoto