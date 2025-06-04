Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Teoman'dan aşk yorumu: 57 yaşında aşktan bahsetmek komik oluyor - Magazin haberleri

        Teoman'dan aşk yorumu: 57 yaşında aşktan bahsetmek komik oluyor

        Teoman, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 21:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "57 yaşında aşktan bahsetmek komik oluyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü şarkıcı Teoman, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teoman, özel hayatı ve özellikle aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. Aşk hayatı hakkındaki sorular karşısında gülümseyen Teoman; "Ben artık 57 yaşındayım. Bu yaştan sonra insanın aşktan bahsetmesi biraz komik oluyor" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #teoman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Van Spor şampiyonluğu kutluyor!
        Van Spor şampiyonluğu kutluyor!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Romantik tatil pozları
        Romantik tatil pozları
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!