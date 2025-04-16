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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Teoman, Seda Sayan ve Mahsun Kırmızıgül, yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili mesaj yayımladı

        Ünlülerden, 'Sırrı Süreyya Önder' mesajları

        Ünlü isimler, yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:27
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        "Geçmiş olsun" mesajları
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        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece saatlerinde ameliyata alındı. Önder, 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

        Ünlü şarkıcı Teoman, doktorları tarafından hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanan yakın dostu Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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        Teoman; "Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni" ifadelerine yer verdi.

        Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden Mahsun Kırmızıgül; "Çok üzgünüm, çok sevdiğim bir insan. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.

        Ata Demirer de üzüntüsünü dile getirdi: Anlatacak çok hikâyen yapacak daha çok işin var Sırrı Ağabey. İnşallah bunu da atalatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum! Geçmiş olsun, kalbimiz seninle.

        Seda Sayan da, "Allah şifa versin, dualarım seninle" dedi.

        Redd müzik grubunun solisti Doğan Duru ise; "Umarım sağlığına yeniden kavuşur. Eski komşuluk, gezi'cilik, kafelerde şakayla siyaset arasında muhabbetler güzeldi. Umutla iyi haberler bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.

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