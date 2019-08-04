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Teoman: Şarkı sözlerini unuttum, arkadaşlarıma sormam lazım

Rock müziğin en önemli temsilcilerinden Teoman, önceki gün sevenleriyle buluştu. 'Zamparanın Ölümü' adlı şarkısını seslendirirken, şarkı sözlerini unutan Teoman, "Sözleri unutmuşum, ekip arkadaşlarıma sormam lazım" diyerek, konserin en ilginç anlarına imza attı

Teoman

Rock müziğin en önemli temsilcilerinden Teoman, önceki gün sevenleriyle buluştu. Hit parçalarını hep bir ağızdan, sevenleriyle birlikte seslendiren Teoman, açılış şarkısı olarak 'Duş'u seçerek sert bir giriş yaptı.

'İstanbul'da Sonbahar' ve 'Gönülçelen' gibi hit parçalarının girişlerinde Ukulele ve gitarıyla akustik performansı sergileyen ünlü rockçı, seyircisinden tam not aldı.

'Zamparanın Ölümü' adlı şarkısını seslendirirken, şarkı sözlerini unutan Teoman, "Sözleri unutmuşum, ekip arkadaşlarıma sormam lazım" diyerek, konserin en ilginç anlarına imza attı. Seyircinin enerjisini, sahne performansına yansıtan Teoman, dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşatmayı başardı.

Teoman konserini dinlemeye gelenler arasında dikkat çeken bir diğer isim ise 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze ile sancılı boşanma süreçleriyle magazin gündeminde olan oyuncu ve sunucu Seçkin Piriler idi.

 

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