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        Haberler Magazin Teoman Südor, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Teoman Südor, son yolculuğuna uğurlandı

        81 yaşında hayata veda eden Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:27 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:27
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        Ressam Teoman Südor, 81 yaşında hayatını kaybetti. Südor'un cenazesi, Küçükyalı Aile Mezarlığı'na defnedildi.

        "GERÇEK BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ"

        Taziyeleri, sanatçının eşi Gülseren Südor ile kızı Telga Südor Mendi kabul etti.

        Gülseren Südor, Teoman Südor ile 56 yıl boyunca mutlu ve güzel bir hayat yaşadıklarını söyledi. Südor; "O, çocukluğundan itibaren gerçek bir İstanbul beyefendisiydi, önemli bir ressamdı. Son resmine hastaneye gitmeden önce başlamıştı. Hastaneye giderken bu resme bakıp, 'Seni dönünce bitireceğim' dedi. O resim yarım kaldı ve şu anda atölyesinde duruyor. Türk sanat dünyası önemli bir değerini kaybetti. Türk resmine çok önemli katkıları oldu ve binlerce öğrenci yetiştirdi. Onun adına çok gururluyum" dedi.

        "HER ZAMAN GÜLER YÜZLÜ BİRİSİYDİ"

        Telga Südor Mendi de Türk sanatının önemli bir ismini yitirdiğini belirterek şunları ifade etti: Sanat dünyamızın başı sağ olsun. Onun eserleriyle yaşayacağını düşünüyorum. Ardında çok değerli yapıtlar ve güzel öğrenciler bıraktı. Yetiştirdiği öğrencilere bilgisini verdi ve o öğrenciler onun anısını hep diri tutacaklar. Ama o benim babamdı ve apayrı bir insandı. O olmasaydı ben güçlü, ayakları üstünde duran bir kadın olmazdım. Çünkü kadınları destekleyenler aslında babalarıdır. O, hem çok iyi bir sanatçı hem de çok iyi bir babaydı. Onunla gurur duyuyorum.

        Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Südor'un yurt dışında da tanınan önemli bir ressam olduğuna işaret ederek, "Teoman Bey, benim çok yakın bir dostumdu ve aynı zamanda bir hısımlığımız da vardı. Ama bunların ötesinde kendisi çok sevecen, sıcak kanlı, her zaman güler yüzlü ve hayata olumlu yönlerden bakan birisiydi. Çok değerli bir ressamdı. Teoman Südor, İtalya'da 'modern sanatçılar kategorisinde ismi geçen değerli bir sanatçıydı. Kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Umarım sonraki zamanlarda adı bilinecektir ve hatırlanacaktır" dedi.

        Teoman Südor'un cenazesi, cenaze namazının ardından Küçükyalı Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

        TEOMAN SÜDOR HAKKINDA

        İstanbul'da 1943'te doğan Teoman Südor, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'ni 1968'de bitirdi.

        Südor, 1968 - 1970'te Özel Kadıköy Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulunda, Ercüment Kalmık ve Sabri Berkel'in asistanlığını yaptı.

        1970'te İtalya'nın Perugia şehrine giden sanatçı, bir yıl süren dil eğitiminin ardından 1974'e kadar Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde temel tasarım eğitimi aldı.

        Usta sanatçı, 1985'te İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim verirken doktora yaptı ve görevini 2006'da emekli oluncaya kadar sürdürdü.

        Aynı zamanda bir gravür sanatçısı olan, birçok kez kişisel sergi açan, karma sergilere katılan Tüdor'un eserleri, yurt içi ve dışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alıyor.

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