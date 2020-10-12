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HaberlerGündem3. SayfaTepki çeken görüntü! Bebek direksiyonda! - haberler
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İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü! Bebek direksiyonda!

Trafik kazalarının ve trafiğin en yoğun olduğu İstanbul’da inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Önceki gün akşam saatlerinde direksiyondaki bir bebek görenleri şaşırttı. Babasının kucağında İstanbul’da direksiyon sallayan bebek, trafikteki sorumsuzluğu da gözler önüne serdi

Tepki çeken görüntü! Bebek direksiyonda! - haberler
İHA

Türkiye’de savaşlardan bile çok ölüm ve yaralanmaya neden olan trafik kazalarının en önemli nedeni kurallara uymamaktan kaynaklanırken, yapılan tüm uyarılara rağmen sürücülerin vurdumduymazlığı şaşırtıyor.

İHA'nın haberine göre, İstanbul trafiğinde bir sürücü, 3-4 yaşlarındaki bebeğini kucağına alıp aracın direksiyonunu bebeğine teslim etmesi görenleri şaşırttı.

İlginç görüntüleri kaydedenler durumu Whatsapp ihbar hattından paylaşarak trafikte yaşanan sorumsuzluklara artık son verilmesini istediler.

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