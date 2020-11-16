Kayseri yöresinin lezzetli yemeklerinden biri olan tepsi tavası yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, tepsi mantısı nasıl yapılır? İşte tepsi mantısı tarifi nedir?



TEPSİ MANTISI MALZEMELERİ

3 su bardağıun

1 adetyumurta

1 tepeleme tatlı kaşığıtuz

1 su bardağısu

300 gramkıyma

1 adet büyük boysoğan

3 tepeleme yemek kaşığıdomates salçası

4 su bardağıkaynar su

1 silme tatlı kaşığıkarabiber

3 tepeleme yemek kaşığıtereyağ

2 tepeleme yemek kaşığısıvı yağ

Salça yerine domates püresi de kullanılabilir.

TEPSİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Un, yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı su sert bir hamur olana kadar yoğurulur.

Minik karelere ayrılıp ortalarına kıyma ince kıyılmış soğan, tuz ve karabiber ile yapılmış kıymalı harç koyulur.

Un serpilerek oklava yardımıyla açılır.

Minik karelere ayrılıp ortalarına ince kıyılmış soğan, tuz ve karabiber ile yapılmış kıymalı harç koyulur.

Sadece kenarları kapatılıp ortası boş bırakılır.

Domatesli sos için tereyağ ve sıvı yağ eritilip salça, kaynar su ve tuz bir taşım kaynatılıp tepsinin üzerine dökülür ve tekrardan fırına gönderilir.

Domatesli sos için salça,kaynar su ve tuz bir taşım kaynatılıp tepsinin üzerine dökülür ve tekrardan fırına gönderilir.

Suyunu çekip yumuşayınca yoğurt ile sıcak sıcak servis edilir.

Yoğurt, nane, acı biber ile servis edebilirsiniz.