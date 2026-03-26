        BIST 100 12.946,13 %-0,14
        DOLAR 44,3675 %0,04
        EURO 51,3301 %0,10
        GRAM ALTIN 6.350,53 %-1,15
        FAİZ 42,81 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,22 %-2,37
        BITCOIN 69.810,00 %-1,65
        GBP/TRY 59,3535 %0,11
        EUR/USD 1,1553 %-0,05
        BRENT 105,12 %2,89
        ÇEYREK ALTIN 10.360,09 %-1,37
        Haberler Ekonomi Para Tera Yatırım’dan 22 günde 4 halka arz - Para Haberleri

        Tera Yatırım’dan 22 günde 4 halka arz

        Tera Yatırım'ın 22 günde gerçekleştirdiği 4 şirketin halka arzına toplam 47,3 milyar liralık talep gelirken, 1,2 milyon tekil yatırımcı katıldı. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener "Ekibimiz 22 günde uykusuz kalarak 7,2 milyar liralık 4 halka arz gerçekleştirdi. Bu matematiksel bir rekordur" dedi

        Giriş: 26.03.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Son 5 yılda 348 milyon dolarlık halka arza aracılık eden Tera Yatırım, 11 Şubat-4 Mart tarihleri arasında, 16 işlem gününde 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdi. 1,2 milyon bireysel yatırımcının katıldığı 4 halka arzın büyüklüğü ise 7,2 milyar lira oldu.

        11 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında, yani 22 günde Tera Yatırım liderlik ettiği Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve MetropolCard’ın halka arzlarında toplamda 47,3 milyar liralık talep geldi. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener “Ekibimiz 22 günde uykusuz kalarak 4 halka arz gerçekleştirdi. Bu matematiksel bir rekordur, dünyada pek örneği yoktur" dedi.

        "GÜVENİN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ"

        Sarpyener elde edilen bu sonucun sermaye piyasalarına duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek “1,2 milyon tekil yatırımcının katılım sağladığı bu süreç, tabana yayılan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü kanıtladı” diye konuştu. Sarpyener önümüzdeki dönemde de farklı sektörlerden değerli şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya ve Türk sermaye piyasalarına değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

        "İLK ÜÇTEYİZ"

        2025 yılı sonuna kadar 13 şirketin halk arzına liderlik ettiklerine dikkat çeken Sarpyener, “2025 başından bu yana gerçekleştirdiğimiz halka arzlardaki toplam 348 milyon dolar büyüklükle ilk 3’teyiz” dedi. Sarpyener’in verdiği bilgiye göre bu rakama 4 yeni halka arzla birlikte 163 milyon dolar (7,2 milyar lira) daha eklenince Tera Yatırım’ın aracılık ettiği halka arzların büyüklüğü yarım milyar doları aştı.

        BİZİM BORSA CAZİP

        Borsanın bundan sonraki sürecine ilişkin de açıklamada bulunan Sarpyener şunları söyledi: “Yaşanan savaşın bizim makroekonomik dengelerimizi nasıl etkileyeceği önemli. Ama bu sırf Türkiye için bir faktör değil. Neticede fiyatlama etkisi bütün dünyada aynı. Türkiye ise özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında cazip değerleme seviyelerinde bulunan bir piyasa. Borsa bu sene kuvvetli bir hareketle başladı. Yüzde 25'ler civarında yukarı yönlü bir ivmelenme oldu. Bizim gibi kurumların endeks tahmini yıl sonu için 16 bin-16 bin 500'ler seviyesinde. Bu yüzde 30'luk bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Ancak ikinci yarıda veya son çeyrekte 2027 beklentilerinin de devreye girmesiyle endeks hedefi daha da yukarı çıkabilir.”

        Türk ekonomisinin dirayetli olduğunu da belirten Sarpyener, “Ben 1994'ten beri sektördeyim. Bir sürü kriz gördük. Bu süreçte özellikle de BIST 30 hisseleri enflasyonist ortamdan, krizlerden hep güçlenerek çıktı. Türkiye'yi uzun yıllardır takip eden yatırımcılar da bunu bildiği için bir şekilde Türk hisselerini hep radarlarında tutuyor” dedi.

        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
