'Muz yeme' paylaşımıyla ilgili önemli gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu kişilerin, provokatif amaçlı yine bu söyleme karşı sosyal medyada muz yeme görüntüsü paylaştığını tespit etti.

8 İLÇEDE 31 ŞÜPHELİYE OPERASYON

DHA'da yer alan habere göre polis, 31 şüpheliye yönelik harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine dün ve bugün operasyon yaptı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, DİĞERLERİ ARANIYOR

Operasyonda Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında 2 şüphelinin 26 Ekim tarihinde Hollanda'ya gittiği, 7 şüphelinin İstanbul dışında ikamet ettiği belirlenirken 11 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan 11 şüphelinin emniyette "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçunda işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği kaydedildi.