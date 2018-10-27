Terek - Dinamo Moscow maçı heyecanı

Terek ve Dinamo Moscow, 28 Ekim 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. 15 puanlı Terek 9. sırada bulunuyor, Dinamo Moscow 13 puana sahip ve 11. sırada. Terek, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Dinamo Moscow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 462 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Terek kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Dinamo Moscow sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Terek son haftadaki Amkar Perm müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Dinamo Moscow ise Spartak Moscow maçında 0-1 kazandı.

Terek, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Dinamo Moscow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dinamo Moscow, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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