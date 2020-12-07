Terken Hatun gündem oldu. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Terken Hatun ile ilgili merak edilenleri derledik...



TERKEN HATUN KİMDİR?

Terken Hatun ya da Celaliye Hatun, Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesidir. Gerçek adı bilinmemekle birlikte terken onun unvanıdır. Babası, Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han olmakla birlikte Sultan Melikşah ile 1064 ya da 1068 yıllarından birinde (tam net olmamakla birlikte) evlenmiştir. Terken Hatun'un Davud, Ahmed, Mâh Melek Hatun, Mahmud olmak üzere dört çocuğu olduğu biliniyor.

Kocası hayattayken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girmesi ile bilinmektedir. Siyasi olarak aktif rol oynamış, zaferleri ve başarıları bulunmatadır. Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen kızının kocası Abbasi halifesi Muktadi'den oğlu adına hutbe okutmayı başarmıştır.

Üvey oğlu Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderip İsfahan'ı teslim alan Terken Hatun, Berkyaruk üzerine bir ordu göndermiş ve ordu yenilmiştir. Çeşitli aşamalardan geçerek savaşan Terken Hatun kuvvetlerini bitleştirmek üzere İsfahan'dan ayrılmış ancak yolda hastanalaak geri dönmüştür. Bir süre sonra ise 1094 yılında İsfahan'da vefat etmiştir.

TERKEN HATUN NASIL VE NEDEN ÖLDÜ?

Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi Terken Hatun, Emir Üner komutasında gönderdiği ordunun da yenilmesi üzerine tahtı ele geçirmek isteyen kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş ile kuvvetlerini birleştirmek üzere İsfahan'dan ayrılırken yolda hastalanarak geri döndü ve bir süre sonra İsfahan'da öldü.