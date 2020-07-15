Sıcak su kullanmaya yarayan cihazlara verilen isime termosifon denir. Kişinin kayıt ettiği sıcak su seviyesine kadar suyu ısıtır ve daha sonra sabit kalmasına yardımcı olur. Arıza yapmasını engellemek için mutlaka bakımının düzenli bir şekilde yapılması şarttır. Termosifon nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise termosifon bakımı nasıl yapılır konusundan bahsedeceğiz o halde yazımızın devamını okumaya devam edin.

Termosifon bakımı

Termosifon bakımı düzenli bir şekilde yılda 1 defa yapılması gerekir. Şimdi bakımının nasıl yapıldığı hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.

Öncelikle termosifonun iç kısmında bulunan su boşaltılır ve kireçlenme var ise kireçlenme en iyi şekilde temizlenir.

Termostatta bulunan giriş vana kapatılmalıdır

Termostatın bağlantısı kesilir

Termostatın alt kısmına sığacak şekilde kova koyulur ki su boşaltılacağı zaman su yere akmasın. Daha sonra termostatın içerisindeki su boşaltılır

Su boşaldıktan sonra valf kapatılmalıdır

Termosifon bakımı ne sıklıkla yapılmalıdır?

Termosifon bakımı ne sıklıkla yapılmalıdır sorusu ile sürekli karşı karşıyayız. Termosifonun düzgün bir şekilde çalışmasını istiyorsanız ve herhangi bir arıza ile karşılaşmamak istiyorsanız senede bir defa mutlaka termosifon bakımının yapılması gerekmektedir.