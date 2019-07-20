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HaberlerGündemTerör örgütü PKK'ya 6 ayda ağır darbe! - Haberler

Son dakika! Terör örgütü PKK'ya yılın ilk yarısında ağır darbe!

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Jandarma ve Emniyet birimlerinin yılın ilk 6.5 aylık döneminde gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü PKK ağır darbe aldı. 859 sığınak, barınak, mağara imha edilirken, çok sayıda mühimmat, 4.5 tondan fazla patlayıcı madde, 25 ton gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilerek, imha edildi

terör örgütü PKK

Jandarma ve Emniyet birimlerinin operasyonlarında terör örgütü PKK ağır darbe aldı. Yılın ilk 6.5 aylık döneminde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi.

 

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Jandarma ve Emniyet birimlerince yılın ilk 6.5 aylık döneminde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi. İmha edilen barınakların 774’ünün içerisinde 169’u uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere toplam 189 silah, 113 bin 594 adet muhtelif mühimmat, 359 adet mayın/el yapımı patlayıcı ve 227 adet el bombası ele geçirildi.

Yine bu sığınaklarda, 4 ton 610 kg patlayıcı madde, 2 bin 464 adet fünye, bin 107 adet tüp, 119 adet akü, 27 adet jeneratör ile 25 ton muhtelif gıda, 3 bin 326 adet giyecek ele geçirilerek imha edildi.

 

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