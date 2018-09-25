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Ferhat Tunç Terör propagandası hapis cezası
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'Terör propagandası'ndan Ferhat Tunç'a hapis cezası

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan sanatçı Ferhat Tunç, 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı

25.09.2018 - 13:42 | Güncelleme: DHA

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü celseye, tutuksuz yargılanan sanık Ferhat Tunç avukatı Ercan Kanar ile katıldı. Mahkeme Başkanı Hakan Özer, geçen celse verilen mütalaaya karşı sanık Ferhat Tunç'un savunmasını sordu. Sanık Tunç savunmasında, "Ben sanatçıyım. Sanatçı toplumsal değerleri savunan bir aydındır. Sanatın ilkelerine sahip çıkıyorum. Sanatçı koşullara ve iktidara göre hareket etmez. Böyle yapması sanata ihanettir. Sanat ve sanatçılar bir ideolojiye sığdırılamaz. Dünya Özgür Müzik Forumu'nun Türkiye elçisiyim. 2010 yılında Dünya Özgür Müzik Ödülü'ne layık görüldüm. İddianamede niyet okuması yapılmıştır. Kobani sürecini yakından takip eden bir sanatçıyım. Son albümüm Kobani ismini taşıyor" dedi.

TUNÇ, BERAATINI TALEP ETTİ

DHA'nın haberine göre suçlamaların önyargılı olduğunu da ifade eden sanık Tunç, "Ne yaptıysam sanatçı duyarlılığıma sığınarak yaptım. Pişman değilim" dedi. Sanık Ferhat Tunç son savunmasında da, "Bir beraat kararı çıkarsa bu ifade özgürlüğü ve demokrasi açısından önem arz edecektir. Suç işlediğimi düşünmüyorum" diyerek beraatini talep etti.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU 

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Tunç'un, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ'nin propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın farklı illerde ertelenen davalarına ilişkin bu kararın tebliğ edilmesine de hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Ferhat Tunç'un 2015 ve 2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabında yaptığı paylaşımlarında yasadışı PKK /KCK ve onun uzantısı YPG ve YPJ'nin propagandasını yaptığı ileri sürülüyordu. Sanık Tunç'un "Terör örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

 

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