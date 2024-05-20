"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam"
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.