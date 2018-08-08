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Terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda kritik atamalar

Kara Kuvvetleri’nde 74, Deniz Kuvvetleri’nde 25 ve Hava Kuvvetleri’nde 22 olmak üzere toplam 121 general ve amiralin atanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı

08.08.2018 - 14:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 121 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Üstün başarı gösteren komutanlar terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda kritik görevlere getirildi.

Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı’ndan Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey birliklerinin komuta kademesi de yeniden şekillendi. Kara Kuvvetleri’nde 74, Deniz Kuvvetleri’nde 25 ve Hava Kuvvetleri’nde 22 olmak üzere toplam 121 general ve amiralin atanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ile orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, aynı görevlerini sürdürecek.

HAREKAT BAŞKANI TÜMGENERAL ERGİN

Korgeneral Kemal Yeni 3’üncü Kolordu Komutanlığı’na getirilirken, onun boşalttığı Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevine ise Tümgeneral Levent Ergin atandı. Kumpas davalarında mahkum olan Ergin, yeniden yargılanarak beraat etmişti. 9. Kolordu Komutanlığı’na da Tümgeneral Veli Tarakcı getirildi.

Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Muammer Alper, terörle mücadelenin en kritik merkezlerinden Hakkar Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na atandı. Alper’den boşalan Genelkurmay Genel Sekreterliği’ne de Tuğgeneral Mehmet Özeren getirildi. Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’na ise Tuğgeneral Erdoğan Baykal atandı. Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı’na ise haziran ayında ABD’de ilk F-35’i teslim almaya giden heyette de yer alan Hava Tümgeneral Reha Ufuk Er getirildi. Washington’da görev yapan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Ümüt Yıldız da Genelkurmay Dış ilişkiler Daire Başkanlığı görevine atandı.

AKAR’IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ MSB’DE

Akar’ın, Genelkurmay’daki Özel Kalem Müdürü Remzi Albasan, Milli Savunma Bakanlığı’na Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Albasan, YAŞ’ta tuğgeneralliğe terfi etmişti. Hulusi Akar’ın Koruma Müdürü Tuğgeneral Mustafa Köksal da, Genelkurmay’dan Milli Savunma Bakanlığı emrine atandı.

KUMPAS MAĞDURU KOMUTANLARA KRİTİK GÖREVLER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda da dikkat çeken atamalar yapıldı. Harp Filosu Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevine getirildi. FETÖ kumpas davaları mağduru olan ve yeniden yargılanarak beraat eden komutanlar da donanmada kritik görevlere atandı. Bunlardan Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Amfibi Görev Grup Komutanlığına; Tuğamiral Berker Emre Tok, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığına; 1996’da Kardak kayalıklarına Türk bayrağını diken ekipte yer alan Tuğamiral Ercan Kireçtepe ise İskenderun Deniz Üs Komutanlığı’na atanan isimler oldu.

KARDAK’A TÜRK BAYRAĞINI DİKEN KOMUTAN

Hava Kuvvetleri’nde de 22 general yeni görev yerlerine atandı. Tuğgeneral Erdoğan Gür Hava Harp Okulları Komutanlığı görevine getirildi. Ondan boşalan Eskişehir’deki 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığına Tuğgeneral Ali Özmen atandı. “Yuvaya dönüş” projesi kapsamında yeniden Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na dönen ve YAŞ’ta tuğgeneralliğe terfi eden Tansel Çokuysal da Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üssü’nün komutanı oldu. Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na Tümgeneral Rafet Dalkıran, Erhaç’taki 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’na Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na ise Tuğgeneral Ersin Eser getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Washington Ataşeliği’ne ise Tuğgeneral Kadircan Kottaş atandı.

 

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