Antalya'da günde binlerce aracın geçiş yaptığı D-400 karayolunda ters yönde hızla ilerleyen araç karşıdan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Karşısından gelen araçlara aldırış etmeden 1 buçuk kilometre yol giden otomobil sürücüsü kavşaktan tali yola dönüş yaptı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Akılalmaz olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. İHA'nın haberine göre, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda ters yönde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, hen kendinin hem de Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki araç sürücülerini canlarını tehlikeye attı.

SOL ŞERİTTE TAM GAZ

Diğer araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında son sürat yoluna devam eden beyaz renkli otomobil, yaklaşık 1.5 kilometre ters yönde ilerledikten sonra Gültepe kavşağındaki trafik ışıklarında karşısından gelen araçlar durunca tali yola girerek gözden kayboldu. Bir facianın yaşanmadığı o anları kaydeden sürücüler, sosyal medya hesaplarından "Olamaz böyle bir şey bu neyin kafası" sözleriyle paylaştı.