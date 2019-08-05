Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile tur otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Kaytazdere beldesinde Sedef Çetin (19) idaresindeki 16 NCP 20 plakalı otomobil, Yalova-Kocaeli karayolunun Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı mevkiinde, ana yola ters yönden girerek Kocaeli yönüne seyreden G.T. yönetimindeki tur otobüsüyle çarpıştı.

Ters dönen otomobilin sürücüsü Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta ağır yaralanan yolcu N.G. ise Altınova İtfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs sürücüsü G.T. ise gözaltına alındı. Kazada ölen Sedef Çetin'in Altınova ilçesine bağlı Subaşı Belediyesinin Evde Sağlık Hizmetleri biriminde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.