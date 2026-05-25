Kılıçdaroğlu'nun avukatı: "Genel merkezin teslimini talep ederiz"

İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için Ankara Emniyeti'ne ikinci kez başvurdu. Ankara Valiliği'nin emniyete tahliye talimatı vermesinin ardından polis ekipleri genel merkeze gelirken, CHP içinde yaşanan gerilim sonrası Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yeniden görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi