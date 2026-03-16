Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Tesbih namazı nedir, kaç rekattır, hangi durumlarda kılınır? İşte tesbih namazının anlamı ve fazileti

        Tesbih namazı nedir, nasıl kılınır?

        Tesbih namazı, İslam'da fazileti yüksek kabul edilen nafile ibadetlerden biri olarak bilinir. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği rivayet edilen bu namaz, içerisinde çok sayıda tesbih ve zikir bulunmasıyla diğer nafile namazlardan ayrılır. Özellikle mübarek gecelerde ve Ramazan ayında sıkça kılınan bu ibadet hakkında "Tesbih namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekâttır?" gibi sorular vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor.

        Giriş: 16.03.2026 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam’da nafile ibadetler arasında önemli bir yere sahip olan tesbih namazı, içerisinde çok sayıda zikir ve tesbih bulunmasıyla dikkat çeken özel bir ibadettir. Günahların bağışlanmasına vesile olacağına inanılan bu namaz, özellikle ibadetlerini artırmak isteyen Müslümanlar tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki, tesbih namazı nedir, hangi durumlarda kılınır ve bu ibadetin fazileti nedir? İşte tesbih namazına dair merak edilenler

        2

        TESBİH NAMAZI NEDİR?

        Her rekatında yetmiş beş defa “sübhânallāhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” şeklinde zikir lafzı okunan dört rekatlı bu namaza “subhânallah” ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla “tesbih namazı” (salâtü’t-tesbîh) adı verilmiştir.

        3

        TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Hanefilerin çoğunluğu tesbih namazının kılınış şeklini Abdullah b. Mübârek’in (Tirmizî, “Ṣalât”, 350), diğer mezheplerin çoğunluğu ise İbn Abbas’ın (Ebû Dâvûd, “Ṭatavvuʿ”, 14) rivayetini esas alarak belirlemiştir. Her ikisinde de dört rekât kılınır.
        Abdullah b. Mübârek, tesbih namazı gece kılındığında iki rekâtta bir selâm vermenin daha makbul sayıldığını, gündüz kılındığında ise iki veya dört rekâtta bir selâm verilebileceğini söylemiştir.

        4

        TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

        Tesbih namazı her zaman kılınabilir. Ayda veya yılda bir defa, hiç olmazsa ömürde bir defa kılınmalıdır.

        5

        TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

        Birinci Rekat

        “Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” diye niyet edilir.

        “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.

        Ayakta sırasıyla, Sübhâneke okunur. Sonra (15 kere tesbih) okunur. Daha sonra Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okunarak yine (10 kere tesbih) söylenir.

        “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir, sonra da (10 kere tesbih) okunur.

        “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denir. Burada da (10 kere tesbih) okunur.

        “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” dendikten sonra (10 kere tesbih) okunur.

        “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve (10 kere tesbih) okunur.

        Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. Peşinden de (10 kere tesbih) okunur.

        “Allâhu Ekber” diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır. Bundan sonraki rekâtlarda da aynı sayıda tesbih okunur. Şöyle ki:

        İkinci Rekât

        Ayakta sırasıyla, (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir (10 kere tesbih).

        “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denir (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).

        Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek kalkılıp oturulur.

        Oturuşta Ettehiyyâtü okunur.

        “Allâhu Ekber” diyerek ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

        6

        Üçüncü Rekât

        Ayakta (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir (10 kere tesbih).

        “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denir (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).

        Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

        Dördüncü Rekât

        Ayakta sırasıyla, (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir (10 kere tesbih).

        “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denir (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).

        Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir (10 kere tesbih).

        “Allâhu Ekber” diyerek kalkılıp oturulur.

        Bu oturuşta sırasıyla, Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbenâ Âtinâ... duaları okunur.

        Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz bitirilir.

        Böylece dört rekât namazda toplam 300 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber” okunmuş olur.

