Tescoma Zlin - FK Baumit Jablonec maçı rakamları

Tescoma Zlin ve FK Baumit Jablonec, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Ev sahibi Tescoma Zlin, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 352 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tescoma Zlin kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, FK Baumit Jablonec sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Tescoma Zlin son hafta oynanan FK Baumit Jablonec maçında 0-1 yenildi.
FK Baumit Jablonec ise Tescoma Zlin karşılaşmasında 0-1 kazandı.
Tescoma Zlin, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.
FK Baumit Jablonec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FK Baumit Jablonec, 0 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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