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Teşkilat 12. yeni bölüm fragmanı izle - Teşkilat 11. son bölüm yayınlandı mı?

TRT1'in yeni dizilerinden biri olan Teşkilat 11. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümünde Fadi'nin girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını istemesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Teşkilat 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 12. yeni bölüm fragmanı izle - Teşkilat 11. son bölüm yayınlandı mı?

Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Teşkilat dizisi 11. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Teşkilat 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KTEŞKİLAT 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir.

Bu sırada ekip Fadi’ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir. Kasım’ın verdiği bilgiler ışığında Fadi’nin herkesten gizlediği oğluna ulaşılır. Pınar ve Hakkı’nın, Fadi’nin oğlunun bulunduğu Paris’e gitmesi kararlaştırılır. Gürcan da ilk saha görevi için ikiliye katılır. Ceren, Kasım’ın yerini bulabilmek için plan kurar. Serdar’la birlikteyken kurulan bir tuzakla ikili kaçırılır. Serdar, işkenceyle Kasım’ın nerede olduğunu söylemesi için zorlanır.

Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşabilmek için Pınar’ın sahte kimlikle Amir’in yönettiği sosyal medya şirketinde işe girmesi planlanır. Gürcan’ın yardımıyla mülakata hazırlanan Pınar’ın Amir’i etkilemesi gerekmektedir. Leyal, Kasım’a ulaşarak Fadi’ye sürpriz yapmak isterken, Fadi’nin Paris’te olduğunu öğrenen ekip de ona bir sürpriz hazırlar. Romantizmin başkenti, Fadi için, sonun başlangıcı mı olacaktır?

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